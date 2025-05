Napoli vence Lecce (1-0) e mantém liderança no Italiano; Inter não desiste

O Napoli deu continuidade a sua “Operação Reconquista” do título nacional italiano e se manteve na liderança com três pontos de vantagem sobre a Inter de Milão neste sábado (3), pela 35ª rodada da Serie A.

Primeiro ocorreu o triunfo dos napolitanos, que venceram por 1 a 0 na visita ao Lecce (17º) e abriram provisoriamente seis pontos de vantagem sobre a Inter que ficou sob pressão, mas soube responder com outra vitória por resultado idêntico, no seu caso em casa e contra o Hellas Verona (15º), para ficarem novamente a uma distância de três pontos.

Foi a quarta vitória consecutiva do Napoli, que parece determinado a buscar o título depois de ter conseguido assumir a liderança no último fim de semana. Desta vez, a vitória veio numa cobrança de falta direta de Giacomo Raspadori aos 24 minutos.

O time comandado pelo técnico Antonio Conte só depende de si mesmo para vencer o campeonato e tem um calendário teoricamente favorável, já que vai enfrentar três times da metade de baixo da tabela: Genoa, Parma e Cagliari. Se não tropeçar, o Napoli conquistará o quarto título do campeonato italiano de sua história, dois anos após o terceiro.

“Não posso negar que estamos em um momento importante rumo ao título. Estava com medo dessa partida contra um adversário complicado, mas esse grupo de jogadores sabe encontrar soluções em todas as situações”, comemorou Conte. “Mas não devemos relaxar”, garantiu ele.

– Protesto com sinalizadores –

Já o Lecce segue numa posição bastante delicada (17º), com apenas um ponto a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Unione Venezia (18º), que na sexta-feira empatou em 1 a 1 com o Torino na partida que abriu esta rodada.

A partida entre Lecce e Napoli também foi marcada por uma interrupção de sete minutos devido a fogos de artifício, sinalizadores e bombas de fumaça atirados no campo pelos torcedores do time da casa, que protestavam contra a decisão da liga italiana de forçar o clube a jogar uma partida contra a Atalanta apenas dois dias após a morte inesperada de um fisioterapeuta do clube.

A partida foi interrompida aos 6 minutos, e o árbitro pediu que os jogadores se reunissem no círculo central enquanto a rede de um dos gols, danificada por um sinalizador, era consertada. Uma vez que tudo foi apagado e a situação foi contornada, o duelo pôde continuar sem outros incidentes.

– Com a cabeça no Barça –

A Inter de Milão encerrou a jornada com uma vitória de 1 a 0 sobre o modesto Hellas Verona, graças a um pênalti convertido pelo albanês Kristjan Asllani aos 9 minutos.

“Queríamos não perder contato com o Napoli e conseguimos. No futebol, nunca se sabe o que pode acontecer”, disse Asllani depois da partida.

O atacante argentino Lautaro Martínez, que sofreu uma lesão na coxa, e Marcus Thuram, que foi poupado pelo seu treinador, não jogaram. A dupla de ataque da Inter foi formada por Marko Arnautovic e Joaquín Correa, mas nenhum deles conseguiu marcar e se impor.

A Inter ficou inevitavelmente pensando na partida crucial que terá pela frente na terça-feira, o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona, com quem empatou em 3 a 3 no jogo de ida na Catalunha na quarta-feira.

Nas demais partidas do dia no ‘Calcio’, o o Cagliari (14º) e o Parma (16º) perderam em casa para a Udinese (12º) por 2 a 1 e para o Como (10º) por 1 a 0 respectivamente, e ainda não conseguiram a salvação matemática do rebaixamento, embora estejam muito perto.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Torino – Unione Venezia 1 – 1

– Sábado:

Parma – Como 0 – 1

Cagliari – Udinese 1 – 2

Lecce – Napoli 0 – 1

Inter – Hellas Verona 1 – 0

– Domingo:

(07h30) Empoli – Lazio

(10h00) Monza – Atalanta

(13h00) Roma – Fiorentina

(15h45) Bologna – Juventus

– Segunda-feira:

(15h45) Genoa – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 77 35 23 8 4 55 25 30

2. Inter 74 35 22 8 5 73 33 40

3. Atalanta 65 34 19 8 7 67 31 36

4. Juventus 62 34 16 14 4 51 31 20

5. Bologna 61 34 16 13 5 52 37 15

6. Roma 60 34 17 9 8 49 32 17

7. Lazio 60 34 17 9 8 57 45 12

8. Fiorentina 59 34 17 8 9 53 34 19

9. Milan 54 34 15 9 10 53 38 15

10. Como 45 35 12 9 14 45 48 -3

11. Torino 44 35 10 14 11 39 40 -1

12. Udinese 44 35 12 8 15 38 49 -11

13. Genoa 39 34 9 12 13 29 41 -12

14. Cagliari 33 35 8 9 18 36 51 -15

15. Hellas Verona 32 35 9 5 21 30 63 -33

16. Parma 32 35 6 14 15 40 54 -14

17. Lecce 27 35 6 9 20 24 57 -33

18. Unione Venezia 26 35 4 14 17 28 49 -21

19. Empoli 25 34 4 13 17 27 54 -27

20. Monza 15 34 2 9 23 25 59 -34

./bds/jr/dr/iga/aam