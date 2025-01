Napoli vence Juventus (2-1) de virada e se consolida na liderança do Italiano

Tarde de festa no estádio Diego Maradona: o Napoli, líder da Serie A, deu uma grande alegria aos seus ‘tifosi’ ao vencer a Juventus (5ª) por 2 a 1 de virada, neste sábado (25) pela 22ª rodada, em que conseguiu emendar a sétima vitória seguida além de infligir a primeira derrota ao time de Turim no campeonato.

Com 53 pontos, o Napoli parece determinado a recuperar o ‘Scudetto’, que já conquistou em 2023, e agora tem 6 pontos a mais que o segundo colocado, a Inter de Milão, embora os ‘nerazzurri’ tenham disputado dois jogos a menos. Um deles será neste domingo, na visita ao Lecce (17º).

Quanto ao terceiro colocado, a Atalanta, que havia vencido Como (13º) por 2 a 1 no início da jornada, o Napoli conseguiu manter uma confortável distância de 7 pontos.

A Juventus saiu na frente neste sábado no confronto de maior destaque do fim de semana na Itália e o fez com seu novo reforço, o francês Randal Kolo Muani, que estreou balançando a rede na Serie A apenas três dias após a oficialização de seu empréstimo ao clube vindo do PSG.

Kolo Muani, que não jogava desde 6 de dezembro, marcou aos 43 minutos com um chute de primeira que surpreendeu o goleiro Alex Meret, até então com ótima atuação, principalmente após uma grande defesa numa tentativa de Kenan Yildiz logo aos 5 minutos.

No intervalo, Antonio Conte precisou dar as instruções adequadas e a sua equipe voltou a campo completamente transfigurada, submetendo a ‘Juve’ a uma pressão sufocante.

Os napolitanos empataram aos 57 minutos, com uma cabeçada do camaronês Andre Zambo Anguissa e depois chegaram à vantagem com um pênalti convertido pelo belga Romelu Lukaku (69′).

Na Juventus, Dusan Vlahovic entrou na reta final (82′) no lugar de Kolo Muani, mas não encontrou o poder de fogo necessário para empatar.

A equipe de Turim sofreu a primeira derrota da atual temporada da Serie A, onde a grande quantidade de empates (13 em 22 rodadas) fez com que ficasse de qualquer forma longe da luta pelo título. Depois deste revés, a Juve está agora a 16 pontos da liderança.

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Torino – Cagliari 2 – 0

– Sábado:

Como – Atalanta 1 – 2

Napoli – Juventus 2 – 1

Empoli – Bologna

– Domingo:

(08h30) Milan – Parma

(11h00) Udinese – Roma

(14h00) Lecce – Inter

(16h45) Lazio – Fiorentina

– Segunda-feira:

(14h30) Unione Venezia – Hellas Verona

(16h45) Genoa – Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 53 22 17 2 3 37 15 22

2. Inter 47 20 14 5 1 51 18 33

3. Atalanta 46 22 14 4 4 48 25 23

4. Lazio 39 21 12 3 6 37 28 9

5. Juventus 37 22 8 13 1 35 19 16

6. Fiorentina 33 20 9 6 5 33 21 12

7. Bologna 33 20 8 9 3 32 26 6

8. Milan 31 20 8 7 5 29 21 8

9. Roma 27 21 7 6 8 31 27 4

10. Udinese 26 21 7 5 9 24 32 -8

11. Torino 26 22 6 8 8 23 26 -3

12. Genoa 23 21 5 8 8 18 30 -12

13. Como 22 22 5 7 10 27 36 -9

14. Cagliari 21 22 5 6 11 23 36 -13

15. Empoli 20 21 4 8 9 20 28 -8

16. Parma 20 21 4 8 9 26 36 -10

17. Lecce 20 21 5 5 11 15 36 -21

18. Hellas Verona 19 21 6 1 14 24 47 -23

19. Unione Venezia 15 21 3 6 12 19 34 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

./bds/jr/dr/iga/aam