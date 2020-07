Napoli vence Genoa e ainda sonha com vaga na Champions

O Napoli (5º) venceu o Genoa (18º) por 2 a 1 fora de casa e somou três pontos importantes para manter vivo seu sonho de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do campeonato italiano.

A equipe comandada pelo técnico Gennaro Gattuso saiu na frente pouco antes do intervalo com um gol do belga Dries Mertens, com uma bomba certeira de pé direito na entrada da área (45+1), mas logo no início do segundo tempo Edoardo Goldaniga empatou para o time da casa (49), desviando de cabeça uma cobrança de escanteio.

Depois foi a vez do mexicano Hirving Lozano decidir a partida se livrando de dois zagueiros e superando no mano a mano o goleiro do Genoa, Mattia Perin (66).

O Napoli, que chegou a marcar um outro gol no início do jogo, anulado pelo VAR, por impedimento do macedônio Eljif Elmas (7), sofreu nos últimos minutos uma forte pressão do Genoa, time que procura desesperadamente deixar a zona de rebaixamento.

Mas o goleiro Alex Meret salvou seu time, principalmente ao desviar um chute à queima-roupa do veterano atacante macedônio Goran Pandev já nos acréscimos (90+3).

O Napoli continua acumulando bons resultados e nesta quarta-feira conquistou sua quinta vitória em seis jogos desde a retomada da Serie A, com uma única derrota, contra o Atalanta.

Com 51 pontos, a equipe napolitana recupera o quinto lugar na classificação provisória, que havia perdido na rodada anterior após a surpreendente vitória do Milan sobre a líder Juventus (4-2).

Mas o Napoli ainda está longe da ‘zona da Champions’, 12 pontos atrás do Atalanta (4º) e 13 pontos da Inter (3º), ambos com um jogo a menos.

Em outra partida desta quarta-feira, a Fiorentina (13ª) do veterano francês Franck Ribéry e o Cagliari (11º) ficaram só no 0 a 0, resultado que mantém os dois no meio da tabela.

— Jogos da 31ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Lecce – Lazio 2 – 1

Milan – Juventus 4 – 2

– Quarta-feira:

Fiorentina – Cagliari 0 – 0

Genoa – Napoli 1 – 2

Atalanta – Sampdoria

Roma – Parma

Bologna – Sassuolo

Torino – Brescia

– Quinta-feira:

(14h30) SPAL – Udinese

(16h45) Hellas Verona – Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 31 24 3 4 65 30 35

2. Lazio 68 31 21 5 5 67 33 34

3. Inter 64 30 19 7 4 63 31 32

4. Atalanta 63 30 19 6 5 83 39 44

5. Napoli 51 31 15 6 10 50 41 9

6. Milan 49 31 14 7 10 43 39 4

7. Roma 48 30 14 6 10 54 42 12

8. Hellas Verona 42 30 11 9 10 37 36 1

9. Bologna 41 30 11 8 11 43 47 -4

10. Sassuolo 40 30 11 7 12 55 52 3

11. Cagliari 40 31 10 10 11 48 46 2

12. Parma 39 30 11 6 13 41 40 1

13. Fiorentina 35 31 8 11 12 37 43 -6

14. Sampdoria 32 30 9 5 16 36 51 -15

15. Udinese 32 30 8 8 14 27 43 -16

16. Torino 31 30 9 4 17 34 56 -22

17. Lecce 28 31 7 7 17 40 71 -31

18. Genoa 27 31 6 9 16 38 60 -22

19. Brescia 21 30 5 6 19 27 58 -31

20. SPAL 19 30 5 4 21 23 53 -30

bds-mcd/dr/aam

Veja também