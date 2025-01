Napoli vence Fiorentina e se isola na liderança do Italiano

Aproveitando que outros grandes viajaram à Arábia Saudita para a Supercopa da Itália, o Napoli se isolou na liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Fiorentina por 3 a 0 neste sábado (4), pela 19ª rodada.

Com 44 pontos, o time napolitano abre três de vantagem sobre a Atalanta (2ª), que tem um jogo a menos. Já a Inter de Milão (3ª) tem 40 pontos em 17 jogos.

Em sua viagem à Toscana, o Napoli abriu o placar com o brasileiro David Neres (29′), que arrancou do meio-campo, tabelou com o belga Romelu Lukaku e driblou a defesa antes de mandar a bola para as redes.

Lukaku ampliou no início do segundo tempo cobrando pênalti (54′) e o inglês Scott McTominay (68′) aproveitou erro da defesa da Fiorentina para fazer o terceiro.

Com a vitória, a 14ª no campeonato, o Napoli volta ao topo da tabela da Serie A, posição que ocupou da 6ª à 14ª rodada.

A Atalanta, derrotada na quinta-feira pela Inter na semifinal da Supercopa da Itália, em Riad, fará seu jogo da 19ª rodada, contra a Juventus, no dia 14 de janeiro. Um dia depois, a Inter enfrentará o Bologna, em outro jogo que teve que ser adiado.

A Fiorentina (6ª), que na 12ª rodada chegou a ser terceira, vem em queda livre e somou apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos, o que tirou a equipe da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

No primeiro jogo deste sábado, Venezia (19º) e Empoli (10º) empataram em 1 a 1. Udinese (9ª) e Verona (16º) fecham o dia.

Quatro jogos serão disputados no domingo, com destaque para o clássico da capital entre Roma (10ª) e Lazio (4ª).

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Unione Venezia – Empoli 1 – 1

Fiorentina – Napoli 0 – 3

(16h45) Hellas Verona – Udinese

– Domingo:

(08h30) Monza – Cagliari

(11h00) Lecce – Genoa

(14h00) Torino – Parma

(16h45) Roma – Lazio

– Terça-feira:

(14h30) Como – Milan

(16h45) Atalanta – Juventus

– Quarta-feira:

(16h45) Inter – Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 44 19 14 2 3 30 12 18

2. Atalanta 41 18 13 2 3 43 20 23

3. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

4. Lazio 35 18 11 2 5 33 25 8

5. Juventus 32 18 7 11 0 30 15 15

6. Fiorentina 32 18 9 5 4 31 18 13

7. Bologna 28 17 7 7 3 25 21 4

8. Milan 27 17 7 6 4 26 17 9

9. Udinese 24 18 7 3 8 23 28 -5

10. Roma 20 18 5 5 8 24 24 0

11. Torino 20 18 5 5 8 19 24 -5

12. Empoli 20 19 4 8 7 18 22 -4

13. Genoa 19 18 4 7 7 16 27 -11

14. Parma 18 18 4 6 8 25 34 -9

15. Como 18 18 4 6 8 20 30 -10

16. Hellas Verona 18 18 6 0 12 24 42 -18

17. Lecce 16 18 4 4 10 11 31 -20

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Unione Venezia 14 19 3 5 11 18 32 -14

20. Monza 10 18 1 7 10 16 25 -9

