Napoli vence Empoli (2-0) e segue firme rumo ao ‘Scudetto’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/02/2023 - 19:37 Compartilhe

O líder Napoli abriu a 24ª rodada da Serie A com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Empoli (12º) e ampliou provisoriamente a vantagem sobre a Inter de Milão, vice-líder do campeonato, para 18 pontos.

Um gol contra do zagueiro albanês Ardian Ismajli (17) e um novo gol do nigeriano Victor Osimhen (28) deram a vitória aos napolitanos, que ficaram com um a menos nos últimos 20 minutos após a expulsão do zagueiro português Mario Rui por ter dado uma entrada dura sobre o atacante do Empoli Francesco Caputo.

“Não foi um gesto de maturidade… mas também vimos que os demais jogadores se uniram e reagiram muito bem ao ocorrido”, declarou Luciano Spalletti sobre a expulsão de Rui.

Depois de vencer também na Liga dos Campeões na terça-feira (2-0 sobre o Frankfurt fora de casa), o Napoli continua firme em sua corrida rumo ao primeiro ‘Scudetto’ em três décadas.





Um cruzamento do polonês Piotr Zielinski para Osimhen foi desviado por Ismajli em direção ao próprio gol depois de apenas 15 minutos de jogo.

– Osimhen segue brilhando –

O nigeriano não perdeu o faro de gol e mandou para o fundo da rede uma bola rebatida pelo goleiro Guglielmo Vicario após um chute do georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

“É um momento fantástico para mim. É uma das melhores temporadas da minha carreira. Ser considerado um dos melhores da Europa é uma grande motivação para mim”, disse o nigeriano de 24 anos ao DAZN.

“Quero continuar assim para tentar alcançar nossos objetivos”, acrescentou Osimhen, que saiu aplaudido quando foi substituído (84).

Com este gol, Osimhen soma agora 19 gols em 20 jogos disputados na Serie A e se distancia no topo da artilharia do campeonato italiano.





O Empoli, que se salvou de um placar mais elástico em um chute na trave do sul-coreano Kim Min-jae (34), só encontrou um espaço depois da expulsão de Mário Rui. Mas não conseguiu superar por uma defesa que não sofreu gols nos últimos cinco jogos.

“É bom ter a confiança do treinador. Ele nos pede muito, para dar sempre o nosso melhor, mesmo nos treinos, e a forma de retribuir é dar tudo em campo”, disse Osimhen sobre Spalletti.

No último jogo deste sábado, o Sassuolo (13º) venceu o Lecce (14º) por 1 a 0 graças a um gol do norueguês Kristian Thorstvedt (65), num jogo entre equipes da metade inferior da tabela.

Neste domingo, Milan (4º) e Atalanta (6º) se enfrentarão no San Siro em uma partida importante para as aspirações europeias das duas equipes da Lombardia.

Porém a jornada foi marcada negativamente no âmbito extra-esportivo, depois de a Sampdoria (19º) e a Serie A terem denunciado neste sábado ameaças à diretoria do clube, ao descobrirem um pacote com uma cabeça de porco e mensagens ameaçadoras na sua sede.

— Jogos da 24ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sábado:

Empoli – Napoli 0 – 2

Lecce – Sassuolo 0 – 1

– Domingo:

(8h30) Bologna – Inter

(11h00) Salernitana – Monza

(1400) Udinese – Spezia

(16h45) Milan – Atalanta

– Segunda-feira:





(14h30) Hellas Verona – Fiorentina

(16h45) Lazio – Sampdoria

– Terça-feira:

(14h30) Cremonese – Roma

(16h45) Juventus – Torino

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 65 24 21 2 1 58 15 43

2. Inter 47 23 15 2 6 44 27 17

3. Roma 44 23 13 5 5 30 19 11

4. Milan 44 23 13 5 5 39 30 9

5. Lazio 42 23 12 6 5 39 19 20

6. Atalanta 41 23 12 5 6 42 26 16

7. Juventus 32 23 14 5 4 36 17 19

8. Bologna 32 23 9 5 9 30 33 -3

9. Torino 31 23 8 7 8 24 25 -1

10. Udinese 30 23 7 9 7 31 28 3

11. Monza 29 23 8 5 10 28 31 -3

12. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

13. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

14. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

15. Fiorentina 25 23 6 7 10 24 30 -6

16. Salernitana 21 23 5 6 12 25 44 -19

17. Spezia 19 23 4 7 12 19 39 -20

18. Hellas Verona 17 23 4 5 14 20 34 -14

19. Sampdoria 11 23 2 5 16 11 38 -27

20. Cremonese 9 23 0 9 14 17 42 -25

alu-bds/dam/dr/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias