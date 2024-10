Napoli vence Empoli (1-0) e se mantém na liderança do Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 18:52 Para compartilhar:

Quatro vitórias dos quatro primeiros e todas por 1 a 0. A hierarquia da Serie A permaneceu inalterada na oitava rodada, com Napoli e Inter nos dois primeiros lugares após as vitórias deste domingo.

O Napoli se garantiu na liderança por mais uma semana ao vencer o Empoli (1-0) como visitante.

Embora Antonio Conte há várias semanas tenha pedido aos ‘tifosi’ do time napolitano a não pensarem no ‘Scudetto’ tão cedo, a vitória deste domingo o coloca entre os favoritos.

O Napoli foi dominado e não seria surpresa se tivesse ido para o intervalo em desvantagem no placar. Mas tudo mudou no segundo tempo.

A entrada em campo aos 15 minutos do argentino Giovanni Simeone no lugar de um disperso Romelu Lukaku acordou a equipe napolitana, que marcou o único gol da partida em um pênalti convertido pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia (63′).

“Avisei ao meu time que este jogo seria complicado contra, na minha opinião, uma das melhores equipes do nosso campeonato e não gostei nada do nosso primeiro tempo”, disse Conte à plataforma DAZN.

– ‘Longo prazo’ –

Questionado sobre as chances de sua equipe de lutar pelo título, depois de uma desastrosa temporada de 2023-2024 (10º com três treinadores diferentes), o ex-técnico da seleção da Itália, que chegou em junho, preferiu a cautela. “Estamos tentando construir algo para o longo prazo”.

Graças a esta sexta vitória em oito jogos, o Napoli, líder com 19 pontos, tem uma vantagem de três pontos sobre o seu primeiro perseguidor, a Juventus (2ª, 16 pontos), que também sofreu para vencer a Lazio no sábado (1-0).

O Empoli, que chegou a ser quinto colocado na quinta rodada, é agora décimo primeiro após a segunda derrota consecutiva.

E um gol do argentino Lautaro Martínez permitiu à Inter de Milão somar os três pontos na visita à Roma.

Assim como aconteceu com os outros favoritos da Serie A neste fim de semana, o atual campeão sofreu mas cumpriu sua missão graças ao seu capitão Lautaro Martínez, autor do único gol da partida aos 60 minutos.

A saída por lesão do meio-campista Hakan Calhanoglu, logo aos 12 minutos, prejudicou os ‘nerazzurri’ durante boa parte do jogo. Foram dominados por uma Roma determinada, mas sem clareza ofensiva.

Graças a esta terceira vitória consecutiva no campeonato, a Inter continua em segundo lugar com 17 pontos, dois atrás do líder Napoli (19 pontos).

A Juventus, que venceu a Lazio por 1 a 0 no sábado, é 3ª (16 pontos), à frente do Milan (4º com 14 pontos), que venceu a Udinese também por 1 a 0.

– Tensão em Roma –

A Roma, que sofreu a primeira derrota no campeonato desde que Ivan Juric sucedeu Daniele De Rossi como treinador, caiu para o 10º lugar (10 pontos).

Os seus ‘tifosi’ mostraram a sua insatisfação com os donos americanos do clube ‘giallorosso’. Os ultras da ‘Curva Sud’, exibiram uma faixa em que se lia “cansados e enojados dos dirigentes”, e entoaram vários cantos hostis direcionados aos Friedkin.

Outro destaque foi a goleada da Fiorentina na visita ao Lecce (6-0), a terceira vitória em quatro jogos da ‘Viola’, quinta colocada na tabela.

Danilo Cataldi e Andrea Colpani marcaram dois gols cada, enquanto o atacante argentino Lucas Beltrán marcou um.

E também no alto da tabela, a Atalanta parece ter embalado e é a sexta (13 pontos) após a vitória no campo do lanterna Venezia (2-0) graças ao oitavo gol nesta temporada do italiano nascido na Argentina Mateo Retegui, artilheiro da Serie A à frente do francês Marcus Thuram (7).

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Como – Parma 1 – 1

Genoa – Bologna 2 – 2

Milan – Udinese 1 – 0

Juventus – Lazio 1 – 0

– Domingo:

Empoli – Napoli 0 – 1

Unione Venezia – Atalanta 0 – 2

Lecce – Fiorentina 0 – 6

Cagliari – Torino 3 – 2

Roma – Inter 0 – 1

– Segunda-feira:

(15h45) Hellas Verona – Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 19 8 6 1 1 15 5 10

2. Inter 17 8 5 2 1 17 9 8

3. Juventus 16 8 4 4 0 11 1 10

4. Milan 14 8 4 2 2 16 9 7

5. Fiorentina 13 8 3 4 1 15 8 7

6. Atalanta 13 8 4 1 3 18 13 5

7. Lazio 13 8 4 1 3 14 12 2

8. Udinese 13 8 4 1 3 10 11 -1

9. Torino 11 8 3 2 3 14 14 0

10. Roma 10 8 2 4 2 8 6 2

11. Empoli 10 8 2 4 2 6 5 1

12. Hellas Verona 9 7 3 0 4 12 12 0

13. Bologna 9 8 1 6 1 9 11 -2

14. Como 9 8 2 3 3 11 15 -4

15. Cagliari 9 8 2 3 3 8 13 -5

16. Parma 7 8 1 4 3 11 13 -2

17. Genoa 6 8 1 3 4 7 17 -10

18. Lecce 5 8 1 2 5 3 18 -15

19. Monza 4 7 0 4 3 5 9 -4

20. Unione Venezia 4 8 1 1 6 5 14 -9

