Napoli vence em sua visita ao Verona (3-1); Inter recupera liderança

O Napoli, que antes da pausa internacional havia perdido para a Fiorentina, venceu o Hellas Verona fora de casa por 3 a 1 com dois gols do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, neste sábado (21), pela nona rodada enquanto a Inter voltou à liderança ao vencer o Torino, em Turim (3-0).

Em Verona, o Napoli abriu o placar aos 27 minutos por meio de Matteo Politano, livre na segunda trave.

Pouco antes do intervalo (43′), Kvaratskhelia fez 2 a 0 ao driblar dois adversários dentro da área.

O atacante georgiano, lançado por Politano, também marcou o terceiro (55′), o seu terceiro gol em menos de um mês, encerrando um jejum que viveu entre março e fim de setembro.

Darko Lazovic diminuiu para o Verona (60′), que em seguida começou a pressionar a área do goleiro napolitano Alex Meret.

O Napoli jogou sem o atacante Victor Osimhen, que lesionou a coxa em um jogo da seleção da Nigéria e ficará de fora nos próximos dois jogos.

– Inter atropela Torino –

Um pouco de serenidade depois da tempestade dos últimos dias. Muito crítico em relação ao seu treinador após a derrota para a Fiorentina, o presidente-propietario Aurelio De Laurentiis incentivou rumores sobre uma possível demissão de Garcia, embora os tenha negado na quinta-feira em extensa entrevista coletiva.

Horas depois, com gol do argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão venceu o Torino em Turim por 3 a 0 e se impulsionou ao topo da Serie A.

Dominada pela equipe de Turim na primeira etapa, a Inter teve de esperar até os 15 minutos para abrir o marcador através do francês Marcus Thuram, que finalizou após um passe para trás de Denzel Dumfries (59′).

Thuram, que chegou no verão passado ao campeonato italiano vindo do Borussia Mönchengladbach, marcou três gols pela Inter no campeonato.

Ele ainda está longe de seu companheiro de ataque, o argentino Lautaro Martínez, que aumentou de cabeça (67′) marcando seu décimo primeiro gol nesta edição da Serie A.

Lautaro já tem cinco gols a mais que Osimhen até o momento.

O turco Hakan Calhanoglu fez o terceiro, de pênaltis já nos descontos (90+5).

Graças a esta vitória, a Inter, que vinha de um empate (2-2) em casa com o Bologna no início de outubro, antes da pausa internacional, voltou à liderança, pelo menos provisoriamente.

“É uma vitória importante na nossa temporada, chegar a este estádio e vencer esta equipe intensa não é fácil”, destacou o treinador da Inter, Simone Inzaghi.

A Inter venceu todos os seus quatro jogos fora de casa e sem sofrer nenhum gol.





No último jogo do dia, a Lazio, que venceu em Sassuolo por 2 a 0, emendou pela primeira vez nesta temporada duas vitórias consecutivas e assumiu a 7ª posição (13 pontos).

O brasileiro Felipe Anderson e o espanhol Luis Alberto marcaram pelo clube da capital.

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sábado:

Hellas Verona – Napoli 1 – 3

Torino – Inter 0 – 3

Sassuolo – Lazio 0 – 2

– Domingo:

(07h30) Roma – Monza

(10h00) Bologna – Frosinone

Salernitana – Cagliari

(13h00) Atalanta – Genoa





(15h45) Milan – Juventus

– Segunda-feira:

(13h30) Udinese – Lecce

(15h45) Fiorentina – Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 22 9 7 1 1 24 5 19

2. Milan 21 8 7 0 1 16 8 8

3. Juventus 17 8 5 2 1 14 6 8

4. Fiorentina 17 8 5 2 1 18 11 7

5. Napoli 17 9 5 2 2 20 10 10

6. Atalanta 13 8 4 1 3 13 8 5

7. Lazio 13 9 4 1 4 12 12 0

8. Monza 12 8 3 3 2 8 7 1

9. Frosinone 12 8 3 3 2 11 11 0

10. Lecce 12 8 3 3 2 9 10 -1

11. Roma 11 8 3 2 3 19 12 7

12. Bologna 11 8 2 5 1 8 6 2

13. Sassuolo 10 9 3 1 5 12 16 -4

14. Torino 9 9 2 3 4 6 12 -6

15. Genoa 8 8 2 2 4 10 12 -2

16. Hellas Verona 8 9 2 2 5 6 11 -5

17. Udinese 5 8 0 5 3 4 12 -8

18. Empoli 4 8 1 1 6 1 16 -15

19. Salernitana 3 8 0 3 5 4 17 -13

20. Cagliari 2 8 0 2 6 3 16 -13

