Napoli vence e se mantém líder do Campeonato Italiano

ROMA, 17 OUT (ANSA) – O Napoli venceu mais uma e se manteve líder do Campeonato Italiano neste domingo (17). Com um gol de Osimhen, os napolitanos derrotaram o Torino por 1 a 0 e chegaram aos 24 pontos – dois a mais do que o segundo colocado, Milan.

Os rossoneri, por sua vez, também venceram na oitava rodada, derrotando em casa o Hellas Verona por 3 a 2.

Quem tropeçou foi a atual campeã da Série A: a Internazionale perdeu para a Lazio por 3 a 1 e ficou a sete pontos do líder Napoli e a cinco do rival Milan na tabela de classificação.

Outro grande jogo da rodada foi entre Juventus e Roma, que embolam o meio da tabela. A Velha Senhora conseguiu derrotar os visitantes por 1 a 0, com gol de Kean, e subiu para os 14 pontos – um a menos do que o time da capital.

A Roma se manteve na quarta colocação ao lado da Atalanta (que goleou o Empoli por 4 a 1 fora de casa). Lazio, Atalanta e Juve estão com 14 pontos entre a 5ª e a 7ª posição.

No fim da tabela, estão Cagliari (que ganhou da Sampdoria por 3 a 1) na 18ª posição; Venezia (que ainda joga contra a Fiorentina em casa na rodada) na 19ª; e a Salernitana na 20ª (na rodada, perdeu para a Spezia por 2 a 1). (ANSA).

