Napoli vence Bologna (3-0) enquanto espera Lukaku e McTominay

O Napoli venceu neste domingo o Bologna (3-0), pela segunda rodada do campeonato italiano, e conseguiu assim sua primeira vitória sob o comando de Antonio Conte, que aguarda as importantes chegadas de Romele Lukaku e Scott McTominay.

O time napolitano venceu graças aos gols do capitão Giovanni di Lorenzo (45’+2), do artilheiro georgiano Khvicha Kvaratskhelia (75′) e do atacante argentino Giovanni Simeone (90’+4).

O campeão italiano de 2023, décimo na temporada passada onde chegou a trocar de treinador três vezes, está determinado a voltar a ocupar um lugar de destaque na Serie A.

Segundo a imprensa italiana, as contratações de Lukaku e McTominay, provenientes respectivamente do Chelsea e do Manchester United, por 30 milhões de euros cada (cerca de R$ 186 milhões pela cotação atual), deverão ser oficializadas muito em breve.

O Napoli, que perdeu por 3 a 0 para o Hellas Verona no último final de semana, está na 11ª colocação com 3 pontos.

Em outra partida deste domingo, a Atalanta perdeu por 2 a 1 na visita ao Torino. Depois da impressionante estreia na última rodada contra o Lecce (4-0), o atual campeão da Liga Europa começou bem a partida, abrindo o placar por meio de Mateo Retegui (26′), artilheiro da Serie A com três gols.

Mas o Torino empatou rapidamente através de Ivan Ilic (31′) e confirmou o domínio no início do segundo tempo com um gol de Ché Adams (49′). Além disso, o goleiro local defendeu um pênalti.

Graças a esta vitória, o Torino, que havia empatado com o Milan (2-2) no último fim de semana no início da temporada, é segundo colocado com os mesmos 4 pontos da Inter, atual campeão italiano e líder graças ao saldo de gols.

A Atalanta permanece em nono com três pontos.

A Roma, que foi vaiada por sua torcida, perdeu em casa para o Empoli por 2 a 1 e está na 15ª posição da classificação geral com um único ponto.

Faltam apenas dois jogos para o encerramento da segunda rodada do campeonato, incluindo Hellas Verona-Juventus, os únicos dois times que podem somar seis pontos em caso de vitória, e que vão se enfrentar nesta segunda-feira às 15h45 (horário de Brasília).

