Napoli tropeça em vice-lanterna Venezia e empata por 0 a 0

ROMA, 16 MAR (ANSA) – O Napoli empatou por 0 a 0 neste domingo (16) com o vice-lanterna Venezia e desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória da Série A do Campeonato Italiano.

Com 58% de posse de bola e 15 finalizações, sendo sete no alvo, o clube azzurro não conseguiu converter a superioridade em gols, reforçando uma tendência já vista em outros momentos na temporada – o time de Antonio Conte tem média de apenas 1,6 tento por partida no torneio.

Com o resultado, o Napoli chegou a 61 pontos na Série A, na segunda posição, empatado com a Inter de Milão, que, no entanto, ainda enfrenta a terceira colocada Atalanta (58), em Bergamo, neste domingo.

Já o Venezia segue na 19ª e penúltima posição no campeonato, com 20 pontos, cinco a menos que o Parma, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. (ANSA).