Napoli sofre, mas bate vice-lanterna e abre vantagem na liderança do Italiano

26/10/2024 - 12:07

O líder Napoli não encontrou a facilidade que esperava diante do vice-lanterna do Campeonato Italiano, mas conseguiu derrotar o Lecce por 1 a 0, neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Com o resultado, a equipe azul abriu boa vantagem na liderança da competição, alcançando os 22 pontos. Seus concorrentes mais próximos, Inter de Milão e Juventus, somam 17 e 16, respectivamente, e se enfrentam neste domingo. O Lecce, por sua vez, permanece no fundo da tabela, em 19º lugar, com apenas cinco pontos.

Diante de um time que vinha de três derrotas e jogando em casa, o Napoli tomou a iniciativa e foi para cima no primeiro tempo. Contra um adversário fechado no campo de defesa, a equipe celeste tinha dificuldades de avançar pelas pontas, fazendo volume no meio de campo e tentando pressionar por dentro.

Apesar de controlar o jogo, o Napoli pouco conseguia chegar com perigo à meta de Falcone. Tanto que, nos primeiros 23 minutos, Falcone foi acionado apenas em finalizações fracas de Olivera e David Neres. Aos 25, Di Lorenzo aproveitou o rebote, próximo à trave esquerda de Falcone, e completou para o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento.

A partir daí, o Napoli passou a frequentar a área dos visitantes e criou boas jogadas. Quando o gol do time da casa parecia uma questão de tempo, aos 33 minutos, Baschirotto escorou o escanteio, cabeceou para baixo e obrigou Meret a fazer ótima defesa para salvar os anfitriões.

No segundo tempo, o Napoli manteve a posse de bola e encurralou o adversário no campo de defesa. Aos 10 minutos, Lukaku teve a chance de abrir o placar, dentro da área, mas mandou por cima do gol.

De tanto insistir, os napolitanos foram premiados com o gol salvador. Aos 28 minutos, Di Lorenzo aproveitou o rebote na área e finalizou com um tiro forte, sem chances para Falcone: 1 a 0. Desta vez, a revisão do VAR foi favorável ao capitão do Napoli.

Embora em vantagem, os donos da casa não tiveram tranquilidade. Na reta final da partida, o Lecce passou a avançar ao campo de ataque e assustar o líder do Italiano, especialmente nas bolas paradas e cruzamentos. Já nos acréscimos, sob forte pressão dos visitantes, Meret afastou a bola levantada na área e impediu o empate, assegurando a festa na arquibancada.

Na próxima rodada, o Napoli visita o Milan, nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio San Siro. Um pouco mais cedo, às 14h30, O Lecce recebe o Hellas Verona.