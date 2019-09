Napoli, Roma e Lazio vencem no Campeonato Italiano; Milan perde e afunda

Napoli, Roma e Lazio venceram neste domingo pela 6ª rodada do Campeonato Italiano seguindo os outros clubes ‘europeus’ da Serie A que também triunfaram antes de seus compromissos pela Liga dos Campeões e a Liga Europa: Inter de Milão, Juventus e Atalanta.

Inter e Juve começaram a temporada mostrando força, com 18 e 16 pontos respectivamente em seis partidas e vitórias no sábado sobre Sampdoria (3-1) e SPAL (2-0) respectivamente.

O Atalanta (3º), que no sábado goleou o Sassuolo (4-1) também vive um grande momento.

Neste domingo o Napoli (4º), último representante italiano na Champions a jogar neste fim de semana, venceu o Brescia (14º) por 2 a 1 e permaneceu no Z4 apesar de ter sofrido um gol no segundo tempo do polêmico atacante Mario Balotelli, marcando pela primeira vez com a camisa de seu novo clube.

Antes desse gol (67) o time comandado por Carlo Ancelotti havia aberto uma vantagem por meio do atacante belga Dries Mertens (13) e do zagueiro grego Kostas Manolas (45+4).

Com este triunfo o time do sul da Itália soma 12 pontos e está a um da terceira posição, ocupada pelo Atalanta, mas a quatro da Juventus (2º) e seis do líder Inter de Milão.

– Vitórias de Roma e Lazio –

Horas depois, as duas equipes da capital italiana também venceram.

Superada no meio da semana pelo Atalanta, a Roma (5º) soube reagir e venceu o Lecce (15º) fora de casa por 1 a 0 com um gol de cabeça do bósnio Edin Dzeko (56).

O time ‘giallorosso’ poderia ter marcado o segundo por meio de um pênalti mas a cobrança do sérvio Aleksandar Kolarov foi defendida pelo goleiro brasileiro Gabriel.

A Lazio (6º) de Simone Inzaghi goleou o Genoa (18º) por 4 a 0 com o terceiro gol marcado pelo equatoriano Felipe Caicedo (59).

Na última partida deste domingo, a Fiorentina (9º) venceu o Milan (16º) por 3 a 1 em pleno estádio de San Siro, resultado que deixa o gigante de Milão apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Os gols da equipe de Florença foram marcados por Erick Pulgar (14), Gaetano Castrovilli (66) e o veterano Franck Ribéry (78).

O francês de 36 anos, ex-Bayern de Munique, se mostrou feliz em seu novo clube. “Sim, sou velho. Mas no campo me sinto jovem”, disse ele. “Amo o futebol, é minha vida. Quando assinei por dois anos com a Fiorentina sabia que ainda tinha fome”, acrescentou.

O jovem português Rafael Leão descontou com um golaço (80) mas o Milan não conseguiu reagir além disso. Em meio à crise, o técnico Marco Gianpaolo parece ter os dias contados no comando da equipe.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Juventus – SPAL 2 – 0

Sampdoria – Inter 1 – 3

Sassuolo – Atalanta 1 – 4

– Domingo:

Napoli – Brescia 2 – 1

Udinese – Bologna 1 – 0

Lazio – Genoa 4 – 0

Lecce – Roma 0 – 1

Cagliari – Hellas Verona 1 – 1

Milan – Fiorentina 1 – 3

– Segunda-feira (horário de Brasília):

(15h45) Parma – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 18 6 6 0 0 13 2 11

2. Juventus 16 6 5 1 0 11 5 6

3. Atalanta 13 6 4 1 1 15 9 6

4. Napoli 12 6 4 0 2 15 10 5

5. Roma 11 6 3 2 1 11 9 2

6. Lazio 10 6 3 1 2 11 4 7

7. Cagliari 10 6 3 1 2 9 6 3

8. Torino 9 5 3 0 2 8 7 1

9. Fiorentina 8 6 2 2 2 11 10 1

10. Bologna 8 6 2 2 2 7 7 0

11. Udinese 7 6 2 1 3 3 5 -2

12. Parma 6 5 2 0 3 5 7 -2

13. Sassuolo 6 6 2 0 4 11 12 -1

14. Hellas Verona 6 6 1 3 2 4 5 -1

15. Brescia 6 6 2 0 4 7 9 -2

16. Milan 6 6 2 0 4 4 8 -4

17. Lecce 6 6 2 0 4 6 12 -6

18. Genoa 5 6 1 2 3 7 13 -6

19. SPAL 3 6 1 0 5 5 13 -8

20. Sampdoria 3 6 1 0 5 4 14 -10

bds/bpa/gh/iga/mcd/aam