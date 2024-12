Napoli rescinde contrato do lateral-esquerdo Mário Rui

SÃO PAULO, 30 DEZ (ANSA) – O Napoli anunciou nesta segunda-feira (30) a rescisão do contrato do experiente lateral-esquerdo Mário Rui, que estava encostado na equipe liderada por Antonio Conte.

O jogador português, que chegou a ser especulado no São Paulo no meio do ano, estava vinculado ao clube italiano até junho de 2026 e não entrou em campo na atual temporada.

Aos 33 anos, Mário Rui está no futebol da Itália desde 2011 e já jogou por Gubbio, Spezia, Empoli e Roma. O lateral defendeu o time azzurro por sete temporadas completas e ajudou o Napoli a ganhar a Série A em 2022/23.

“Cada jogo, cada ataque, cada batalha em campo. Obrigado, Maestro, por vestir a camisa azzurra com orgulho”, escreveu o tricampeão italiano nas redes sociais. (ANSA).