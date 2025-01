Napoli reassume liderança da Série A; Roma vence clássico

ROMA, 6 JAN (ANSA) – As equipes do Napoli e da Roma conquistaram no último final de semana importantes vitórias sobre Fiorentina e Lazio, respectivamente, pela 19ª rodada da Série A da Itália, a última do primeiro turno da competição. No sábado (4), os azzurri bateram a Viola sem grandes dificuldades por 3 a 0 no estádio Artemio Franchi, em Florença, graças aos gols de David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay.

O resultado possibilitou que o Napoli retomasse a liderança do Campeonato Italiano, com 44 pontos, três de vantagem sobre a vice Atalanta, que ainda entrará em campo pela 19ª jornada. A Dea pegará a Juventus no dia 14 de janeiro.

A situação da Fiorentina é adversa, pois os toscanos tropeçaram pela quarta vez consecutiva e estacionaram nos 32 pontos, ocupando a sexta posição.

No clássico da capital italiana, a Roma suportou a pressão da Lazio e venceu por 2 a 0 no Estádio Olímpico, com gols de Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. O resultado fez o time comandado por Claudio Ranieri chegar ao 10º posto, com 23 pontos.

Os giallorossi conseguiram seu terceiro resultado útil consecutivo na Série A, mas os biancoceleste tropeçaram pela segunda vez seguida e se distanciou mais das primeiras posições.

O time de Marco Baroni está em quarto, somando 35 pontos.

Outro clube que entrou em campo e venceu foi o Cagliari, que derrotou o lanterna Monza pelo placar de dois gols a um e deixou a zona do rebaixamento, empurrando o Lecce para a parte vermelha da classificação.

Dos 10 jogos que precisam ser disputados pela 19ª rodada, apenas três não aconteceram (Como vs Milan, Atalanta vs Juventus e Inter vs Bologna) em razão da disputa da Supercopa da Itália, que terminará hoje (6).

Resultados – Venezia 1 x 1 Empoli Fiorentina 0 x 3 Napoli Verona 0 x 0 Udinese Monza 1 x 2 Cagliari Lecce 0 x 0 Genoa Torino 0 x 0 Parma Roma 2 x 0 Lazio Como vs Milan – 14/1 Atalanta vs Juventus – 14/1 Internazionale vs Bologna – 15/1 (ANSA).