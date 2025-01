Napoli quebra invencibilidade da Juve e vence 7ª seguida

ROMA, 25 JAN (ANSA) – O Napoli recebeu a Juventus no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e derrotou a adversária por 2 a 1, de virada, além de ter quebrado a invencibilidade do time liderado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta.

Na etapa inaugural, o estreante Kolo Muani aproveitou a sobra de bola durante a confusão na área napolitana para chutar firme e abrir o placar para a Juve.

Atrás do marcador, o líder do Campeonato Italiano foi obrigada a ir atrás do prejuízo no segundo tempo e alcançou o objetivo. André-Frank Anguissa subiu praticamente sozinho de cabeça e deixou tudo igual. Poucos minutos mais tarde, Romelu Lukaku virou ao converter uma cobrança de pênalti.

Com sete vitórias seguidas, os comandados de Antonio Conte alcançaram a marca de 53 pontos em 22 jogos e está na ponta da classificação, com seis de diferença da Internazionale, que possui dois encontros a menos.

A Juventus, que foi derrotada pela primeira vez na Série A, estacionou no quinto posto, com os mesmos 37. (ANSA).