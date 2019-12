Napoli perde para o Parma na estreia de Gattuso e crise se agrava

A chegada de Gennaro Gattuso esta semana como treinador do Napoli (8º) no lugar de Carlo Ancelotti não gerou o efeito desejado. A equipe de San Paolo perdeu em casa por 2 a 1 para o Parma nos acréscimos neste sábado pela 16ª rodada da Serie A e segue agravando sua crise.

Sem contar a Liga dos Campeões, onde o time se classificou para as oitavas de final como segundo de seu grupo, o Napoli não vence uma partida do campeonato italiano desde o dia 19 de outubro, quando derrotou o Verona por 2 a 0.

Desde então acumulou oito jogos sem vencer (cinco empates e três derrotas), o que deixou a equipe em oitavo e pode seguir perdendo posições ao longo do fim de semana.

Uma situação muito complicada para o atual vice-campeão do ‘Calcio’, que está atravessando um momento crítico e que recorreu a Gattuso, ex-treinador do Milan e ex-pupilo exatamente de Ancelotti quando era jogador do time ‘rossonero’, para apagar um incêndio que não para de se alastrar.

O Parma, sétimo colocado, abriu o placar neste sábado logo aos 4 minutos com um gol do sueco Dejan Kulusevski, que roubou uma bola e avançou rápido na direção do gol adversário empurrando para o fundo das redes.

O Napoli empatou no segundo tempo (64), com um cruzamento do belga Dries Mertens que seu companheiro polonês Arkadiusz Milik desviou de cabeça.

A derrota napolitana foi decretada nos últimos instantes (90+3) pelo marfinense Gervinho, que aproveitou um ótimo passe de seu companheiro Kulusevski.

O resultado deixa o Napoli com 21 pontos, provisoriamente com 17 a menos que o líder Inter de Milão e a oito do quarto colocado, o último na Itália dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O duelo entre Napoli e Parma começou com meia hora de atraso devido a uma tempestade.

– Goleada do Brescia –

A primeira partida deste sábado na Itália foi a vitória do Brescia (18º) por 3 a 0 sobre o Lecce (16º), com gols do zagueiro venezuelano Jhon Chancellor (32), do atacante Ernesto Torregrossa (44) e do ponta eslovaco Nikolas Spalek (61).

Fechando a jornada, a Sampdoria (17º) venceu o dérbi contra o Genoa (19º) por 1 a 0 no duelo da parte de baixo da tabela.

O gol da vitória da ‘Samp’ foi marcado pelo atacante Manolo Gabbiadini na reta final (85).

No domingo, a líder Inter de Milão, depois de não conseguir se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, vai tentar centrar seus esforços na Serie A, onde visita a Fiorentina (13ª).

Os ‘interistas’ têm dois pontos de vantagem sobre a Juventus, que recebe a Udinese (15ª) em Turim também no domingo.

A Lazio, terceiro colocado e que começou a rodada a cinco pontos da Inter, vai jogar na segunda-feira no estádio do Cagliari, quarto na tabela.

Será a primeira partida para a Lazio desde sua eliminação na quinta-feira na fase de grupos da Europa League.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Brescia – Lecce 3 – 0

Napoli – Parma 1 – 2

Genoa – Sampdoria 0 – 1

– Domingo (horário de Brasília):

(08h30) Verona – Torino

(11h00) Bologna – Atalanta

Juventus – Udinese

Milan – Sassuolo

(14h00) Roma – SPAL

(16h45) Fiorentina – Inter

– Segunda-feira:

(16h45) Cagliari – Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 31 13 18

2. Juventus 36 15 11 3 1 26 15 11

3. Lazio 33 15 10 3 2 36 15 21

4. Cagliari 29 15 8 5 2 31 19 12

5. Roma 29 15 8 5 2 26 15 11

6. Atalanta 28 15 8 4 3 37 23 14

7. Parma 24 16 7 3 6 23 19 4

8. Napoli 21 16 5 6 5 25 21 4

9. Torino 20 15 6 2 7 18 21 -3

10. Milan 20 15 6 2 7 16 19 -3

11. Verona 18 15 5 3 7 14 17 -3

12. Bologna 16 15 4 4 7 22 26 -4

13. Fiorentina 16 15 4 4 7 19 23 -4

14. Sassuolo 15 14 4 3 7 26 27 -1

15. Udinese 15 15 4 3 8 10 24 -14

16. Lecce 15 16 3 6 7 20 32 -12

17. Sampdoria 15 16 4 3 9 13 25 -12

18. Brescia 13 15 4 1 10 14 26 -12

19. Genoa 11 16 2 5 9 17 31 -14

20. SPAL 9 15 2 3 10 9 22 -13

