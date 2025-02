Napoli perde para o Como (2-1) e cede liderança do Italiano à Inter; Atalanta goleia

O Napoli, que iniciou a 26ª rodada da Serie A do futebol italiano como líder, cedeu a primeira colocação para a Inter de Milão – sua adversária na próxima semana – após perder por 2 a 1 para o Como neste domingo (23) enquanto a Atalanta goleou o Empoli e se aproximou dos napolitanos.

O time comandado pelo técnico Antonio Conte está um ponto atrás da Inter (57 contra 56), que venceu o Genoa por 1 a 0 no sábado, com um gol do argentino Lautaro Martínez.

Neste domingo, o Como abriu o placar aos 7 minutos graças a um gol contra. O zagueiro kosovar Amir Rrahmani, querendo recuar para o goleiro, acabou mandando para a própria rede.

O Napoli conseguiu empatar pouco depois, aos 10 minutos, com um gol de Giacomo Raspadori (17′).

Mas na reta final da partida (77′) o espanhol Assane Diao marcou o gol da vitória do Como no estádio Giuseppe Sinigaglia levando o time comandado pelo técnico Cesc Fábregas à 13ª posição, 7 pontos acima da zona de rebaixamento.

“O que temos que pensar é no nosso desempenho no segundo tempo. Deixamos o nosso desejo no vestiário”, lamentou Conte em entrevista à DAZN.

“Na segunda etapa foi como se houvesse outra equipe em campo. Fomos passivos. Há passos mentais que temos de dar e também precisamos de tempo, mas o segundo tempo não foi bom o suficiente, nem a abordagem nem a mentalidade”, acrescentou o treinador do Napoli.

Diao, da seleção espanhola sub-21, marcou cinco gols desde que foi contratado pelo clube italiano vindo do Betis, em janeiro.

“Me divirto todos os dias com meus companheiros e acho que isso pode ser visto em campo”, comemorou Diao. “Só posso agradecer a todos, ao treinador, à equipe, ao clube, por tudo o que estão fazendo”.

“Sinto realmente a confiança que Fàbregas deposita em mim e isso permite que eu me divirta em campo”, acrescentou o jovem espanhol.

O Napoli terá a chance de se recuperar no próximo fim de semana, quando recebe a Inter, no sábado, no estádio Diego Armando Maradona. Este duelo da 27ª rodada será decisivo na luta pelo ‘Scudetto’.

– Atalanta se aproxima dos líderes –

A Atalanta continua sendo a terceira na disputa pelo título: o time de Bérgamo venceu por 5 a 0 na visita ao modesto Empoli (18º) e está três pontos atrás da Inter de Milão.

Um gol contra do ganês Emmanuel Gyasi abriu o placar para a ‘Dea’ na viagem à Toscana, antes do atacante ítalo-argentino Mateo Retegui ampliar aos 33 minutos.

O jovem nascido na província de Buenos Aires segue balançando as redes e continua em seu caminho para ser o ‘capocannoniere’ desta liga italiana. Ele agora é o artilheiro com 21 gols, seis a mais que o segundo, Moise Kean (Fiorentina).

A vitória da Atalanta neste domingo foi completada pelo nigeriano Ademola Lookman, com uma dobradinha (43′ e 55′), e Davide Zappacosta (74′).

Este triunfo tem um efeito calmante para a Atalanta, abalada após a eliminação no meio da semana passada diante do belga Brugge, no play-off da Liga dos Campeões.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lecce – Udinese 0 – 1

– Sábado:

Parma – Bologna 2 – 0

Unione Venezia – Lazio 0 – 0

Torino – Milan 2 – 1

Inter – Genoa 1 – 0

– Domingo:

Como – Napoli 2 – 1

Hellas Verona – Fiorentina 1 – 0

Empoli – Atalanta 0 – 5

Cagliari – Juventus

– Segunda-feira:

(16h45) Roma – Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 57 26 17 6 3 59 24 35

2. Napoli 56 26 17 5 4 42 21 21

3. Atalanta 54 26 16 6 4 59 26 33

4. Lazio 47 26 14 5 7 47 34 13

5. Juventus 46 25 11 13 1 42 21 21

6. Fiorentina 42 26 12 6 8 41 28 13

7. Milan 41 25 11 8 6 37 26 11

8. Bologna 41 25 10 11 4 38 31 7

9. Roma 37 25 10 7 8 36 29 7

10. Udinese 36 26 10 6 10 33 37 -4

11. Torino 31 26 7 10 9 29 32 -3

12. Genoa 30 26 7 9 10 24 34 -10

13. Como 28 26 7 7 12 32 41 -9

14. Hellas Verona 26 26 8 2 16 27 54 -27

15. Cagliari 25 25 6 7 12 26 39 -13

16. Lecce 25 26 6 7 13 18 42 -24

17. Parma 23 26 5 8 13 32 45 -13

18. Empoli 21 26 4 9 13 22 43 -21

19. Unione Venezia 17 26 3 8 15 22 41 -19

20. Monza 14 25 2 8 15 21 39 -18

