Napoli perde na Áustria, mas passa na Liga Europa; Valencia avança no sufoco

A vitória por 3 a 0 na partida de ida, na semana passada, na Itália, deu a tranquilidade necessária ao Napoli para poder administrar nesta quinta-feira a sua classificação às quartas de final da Liga Europa. E ela veio mesmo com uma derrota de virada para o Red Bull Salzburg por 3 a 1, na Red Bull Arena, na cidade de Salzburg, na Áustria.

Garantido entre os oito melhores da segunda competição de clubes mais importante da Europa, o Napoli conhecerá nesta sexta-feira o seu adversário nas quartas de final. A Uefa realizará em sua sede, na cidade de Nyon, na Suíça, o sorteio para definir os confrontos das próximas fases do torneio, que terá a sua grande final no dia 29 de maio, no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Com grande vantagem no confronto, o Napoli utilizou uma escalação mesclada com titulares e reservas em campo. O time italiano não sofreu com o pouco entrosamento e abriu o placar aos 14 minutos com o gol do centroavante polonês Milik, após rebatida na área. O empate dos austríacos veio aos 25 com o atacante Dabbur, depois de um erro de saída de bola do volante brasileiro Allan, convocado pelo técnico Tite para amistosos da seleção brasileira neste mês.

No segundo tempo, claramente o Napoli se fechou para administrar a vantagem e pagou com dois gols sofridos que poderiam complicar a situação se não tivesse vencido facilmente na Itália. Gulbrandsen fez o da virada do Red Bull Salzburg, aos 20 minutos, e Leitgeb, aos 45, decretou o resultado final.

NA RÚSSIA – O Valencia sofreu, e muito, para conseguir a sua classificação às quartas de final. Na Espanha, o time havia vencido o Krasnodar por 2 a 1 e avançou ao garantir o empate por 1 a 1, na Rússia, com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, depois de ter sido vazado pouco antes.

O atacante Magomed-Shapi Suleymanov fez os torcedores russos presentes ao Krasnodar Stadium explodirem de emoção com o gol aos 40 minutos do segundo tempo. Mas como já aconteceu em outros jogos nesta temporada, o Valencia conseguiu se recuperar nos instantes finais e o português Gonçalo Guedes, aos 48, decretou a suada e heroica classificação espanhola.