Napoli perde em casa e se afasta da luta pelo ‘Scudetto’

Atual campeão, o Napoli foi derrotado em casa pela Fiorentina por 3 a 1 neste domingo (8), pela 8ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que começa a afastar a equipe da luta pelo ‘Scudetto’, ocupando a quinta posição a sete pontos do líder Milan.

A ‘Viola’ saiu na frente com gol do croata Josip Brekalo (7′), que aproveitou rebote após a bola bater na trave.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o artilheiro Victor Osimhen empatou para os napolitanos cobrando pênalti que ele mesmo sofreu (45’+5).

Na segunda etapa, a Fiorentina chegou à vitória marcando com Giacomo Bonaventura (63′) e Nicolás González (90’+3).

Com o resultado, a ‘Viola’ entra no Top 4 com os mesmos 17 pontos da Juventus, terceira colocada no saldo de gols.

Por sua vez, o Napoli, vaiado pelos torcedores no estádio Diego Armando Maradona, é o quinto com 14 pontos.

– Lukaku brilha em goleada da Roma –

A Roma, que começou mal a temporada, conseguiu sua segunda vitória consecutiva na Serie A ao golear o lanterna Cagliari por 4 a 1, com dois gols do belga Romelu Lukaku.

Houssem Aouar (19′) e Lulaku (20′) nocautearam o Cagliari em apenas dois minutos, antes de Andrea Belotti (51′) e de o atacante belga (59′) consumarem a goleada sobre o time da Sardenha, que fez seu gol de honra com Nahitan Nández (87′) cobrando pênalti.

É a primeira vez na temporada que a Roma, agora 10ª colocada, emenda uma sequência de duas vitórias no Campeonato Italiano.

A má notícia foi a lesão no joelho do atacante argentino Paulo Dybala.

Nos demais jogos deste domingo, destaque para a importante vitória da Lazio sobre a Atalanta por 3 a 2, enquanto o Frosinone derrotou o Verona por 2 a 1 e o Monza bateu a Salernitana por 3 a 0.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Empoli – Udinese 0 – 0

Lecce – Sassuolo 1 – 1

Inter – Bologna 2 – 2

Juventus – Torino 2 – 0

Genoa – Milan 0 – 1

– Domingo:

Monza – Salernitana 3 – 0

Lazio – Atalanta 3 – 2

Frosinone – Hellas Verona 2 – 1

Cagliari – Roma 1 – 4

Napoli – Fiorentina 1 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 21 8 7 0 1 16 8 8

3. Juventus 17 8 5 2 1 14 6 8

4. Fiorentina 17 8 5 2 1 18 11 7

5. Napoli 14 8 4 2 2 17 9 8

6. Atalanta 13 8 4 1 3 13 8 5

7. Monza 12 8 3 3 2 8 7 1

8. Frosinone 12 8 3 3 2 11 11 0

9. Lecce 12 8 3 3 2 9 10 -1

10. Roma 11 8 3 2 3 19 12 7

11. Bologna 11 8 2 5 1 8 6 2

12. Sassuolo 10 8 3 1 4 12 14 -2

13. Lazio 10 8 3 1 4 10 12 -2

14. Torino 9 8 2 3 3 6 9 -3

15. Genoa 8 8 2 2 4 10 12 -2

16. Hellas Verona 8 8 2 2 4 5 8 -3

17. Udinese 5 8 0 5 3 4 12 -8

18. Empoli 4 8 1 1 6 1 16 -15

19. Salernitana 3 8 0 3 5 4 17 -13

20. Cagliari 2 8 0 2 6 3 16 -13

