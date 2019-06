Napoli negocia com Real e se aproxima de James Rodríguez

ROMA, 18 JUN (ANSA) – O meio-campista James Rodríguez está muito próximo de ser o novo reforço do Napoli. O jogador colombiano teria aprovado a transferência ao clube italiano, que espera apenas o Real Madrid aprovar a negociação.

De acordo com a emissora “Sky Sport”, o atleta de 27 anos chegaria no time napolitano por empréstimo de uma temporada, com opção de compra no final do vínculo. Caso queira ficar com Rodríguez em definitivo, o Napoli precisará desembolsar cerca de 30 milhões de euros.

Além disso, o clube italiano deverá pagar ao Real Madrid cerca de 10 milhões de euros pelo empréstimo do jogador.

O Napoli é comandado por Carlo Ancelotti e isso motivou Rodríguez a negociar com o clube do sul da Itália. Na temporada 2014/15, o treinador trabalhou com o colombiano no Real Madrid.

O time madrilenho é o detentor dos direitos do jogador desde 2014, quando contratou Rodríguez do Monaco, por 60 milhões de euros. Após ter ficado duas temporadas emprestado ao Bayern de Munique, o colombiano retornou ao Real Madrid, mas o técnico Zinédine Zidane afirmou que ele não está em seus planos.(ANSA)