Napoli mostra força de líder e vence Atalanta; Juventus bate Milan

O líder Napoli mostrou sua força ao bater a Atalanta (3ª) por 3 a 2 neste sábado, em Bérgamo, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve a vitória da Juventus (4ª) sobre o Milan (8º) por 2 a 0.

Com o resultado, o time napolitano soma 50 pontos na tabela, seis a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo recebe o Empoli, e sete à frente da própria Atalanta.

Atrás no placar desde os 16 minutos, após o 14º gol de Mateo Retegui, artilheiro da Serie A, o Napoli reagiu com Matteo Politano (27′) e com um belo chute de Scott McTominay (40′).

No segundo tempo, Ademola Lookman empatou para a ‘Dea’ (55′), mas o belga Romelu Lukaku, de cabeça, deu a vitória ao time dirigido pelo técnico Antonio Conte (78′).

“Era um jogo muito importante, contra um adversário direto, mas ainda falta muito campeonato (…) Temos algumas coisas que podemos melhorar”, declarou Lukaku após a partida.

Dois meses depois de perder para a Atalanta (3 a 0) no estádio Diego Maradona, o Napoli teve sua revanche e impôs ao time de Bérgamo sua primeira derrota desde o dia 24 de setembro do ano passado.

A ‘Dea’ não começou bem em 2025, com três empates e uma derrota, depois de uma série de 11 vitórias consecutivas entre outubro e dezembro.

– Juventus se vinga do Milan –

Mais cedo, a Juventus também teve sua revanche depois da derrota para o Milan na semifinal da Supercopa da Itália ao vencer o time ‘rossonero’ por 2 a 0.

No jogo em Turim, repleto de oportunidades para ambas as equipes, a Juve só abriu vantagem no segundo tempo. O belga Samuel Mbangula (59′) fez o primeiro dos ‘bianconeri’ com um chute que desviou no brasileiro Emerson Royal e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Mike Maignan.

Pouco depois, Maignan, decisivo em vários lances, não conseguiu alcançar a finalização de Timoty Weah (63′), que havia entrado no intervalo.

Com esta primeira vitória desde o dia 22 de dezembro, a Juventus, uma máquina de colecionar empates no campeonato (13 em 21 jogos, mas ainda invicta) é a quarta colocada com 37 pontos, 13 atrás do Napoli.

O Milan, campeão da Supercopa e cujo novo técnico, o português Sérgio Conceição, sofreu sua primeira derrota desde sua chegada, no início de janeiro, fica em oitavo com 31 pontos.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Roma – Genoa 3 – 1

– Sábado:

Bologna – Monza 3 – 1

Juventus – Milan 2 – 0

Atalanta – Napoli 2 – 3

– Domingo:

(08h30) Fiorentina – Torino

(11h00) Cagliari – Lecce

Parma – Unione Venezia

(14h00) Hellas Verona – Lazio

(16h45) Inter – Empoli

– Segunda-feira:

(16h45) Como – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 50 21 16 2 3 35 14 21

2. Inter 44 19 13 5 1 48 17 31

3. Atalanta 43 21 13 4 4 46 24 22

4. Juventus 37 21 8 13 0 34 17 17

5. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

6. Bologna 33 20 8 9 3 32 26 6

7. Fiorentina 32 19 9 5 5 32 20 12

8. Milan 31 20 8 7 5 29 21 8

9. Roma 27 21 7 6 8 31 27 4

10. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

11. Genoa 23 21 5 8 8 18 30 -12

12. Torino 22 20 5 7 8 20 25 -5

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 19 20 4 7 9 25 35 -10

16. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

17. Hellas Verona 19 20 6 1 13 24 44 -20

18. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

19. Unione Venezia 14 20 3 5 12 18 33 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

