Napoli, Milan e Atalanta abrem temporada com reservas e goleadas em amistosos

Três dos cinco melhores times do futebol italiano na edição passada abriram a nova temporada com grandes resultados nesta quinta-feira. Em amistosos de preparação, o campeão Napoli foi o mais econômico, com triunfo por 6 a 1. Já o Milan fez 7 a 0 e a Atalanta aplicou 11 a 0. Os times aproveitaram o primeiro jogo para observar seus reservas.

Atuando no Stadio Comunale, em Turim, o Napoli repetiu a pré-temporada passada, na qual o Anaune Val di Non foi seu primeiro rival, mas com placar mais econômico. Na edição passada, a surra foi por 10 a 0. Desta vez, além de ter sofrido um gol, anotou “somente” seis vezes.

Com seus jogadores considerados suplentes, o Napoli foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0. Na etapa final, o Anaune fez o gol de honra antes de a vitória se transformar em goleada.

Quarto colocado do Campeonato Italiano, o Milan encarou o Lumezzane e aplicou 7 a 0, também escalando seu segundo time. Destaque para Pobega e Colombo, autores de dois gols cada. O brasileiro Júnior Messias também deixou sua marca. Romero e Zeroli completam o placar.

Quem arrasou foi a Atalanta, quinta colocado do Italiano. Diante do Rappresentativa Val Seriana, surra de 11 a 0. Pasalic foi o destaque da equipe de Bérgamo, com três bolas nas redes. Lookman anotou outros dois.

Encarar rivais de menor expressão é uma tática para os clubes darem moral a seus jogadores. O Napoli ainda enfrentará o SPAL, antes de abrir a defesa do título italiano contra o Frosinone.

Já o Milan terá um pré-temporada bem mais interessante, com duelos gigantes contra Real Madrid, no domingo, Juventus e Barcelona. A Atalanta ainda encara Bournemouth e Unión Berlin.

