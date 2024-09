Napoli goleia Palermo (5-0) e vai às oitavas da Copa da Itália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2024 - 18:57 Para compartilhar:

O Napoli conquistou a última vaga nas oitavas de final da Copa da Itália ao golear o Palermo por 5 a 0, nesta quinta-feira (26) jogando em casa no Estádio Diego Armando Maradona.

Aproveitando o bom início de temporada no campeonato (é atualmente o 2º colocado com dez pontos) e apesar das entradas tardias de vários titulares regulares como Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku, os napolitanos, revigorados pelo técnico Antonio Conte, encaminharam a vitória logo cedo com dois gols nos primeiros 15 minutos do belga Cyril Ngonge (aos 7 e 12 minutos de jogo).

Juan Jesus, de cabeça, fez 3 a 0 pouco antes do intervalo.

O Palermo, reduzido a dez jogadores a partir do minuto 58, sofreu mais dois gols sendo que um deles do escocês Scott McTominay, seu primeiro com a camisa do Napoli.

Este derby do sul da Itália foi, como costuma acontecer, agitado nas arquibancadas. O início do segundo tempo começou com sete minutos de atraso devido a fogos de artifício e bombas de fumaça lançadas entre os ‘ultras’.

Nas oitavas de final, em dezembro, o Napoli vai enfrentar a Lazio, que entrará na competição junto com os outros sete times do top 8 da temporada anterior.

No outro jogo da noite, o Monza venceu o Brescia por 3 a 1. Apenas três times da 2ª divisão – Cesena, Sassuolo e Sampdoria – avançaram às oitavas de final. Eles vão encarar Atalanta, Milan e Roma na próxima rodada, respectivamente.

A Juventus, atual campeã, vai enfrentar o Cagliari.

. Resultados desta quinta-feira

(+) Monza (D1) – Brescia (D2) 3 – 1

(+) Napoli (D1) – Palermo (D2) 5 – 0

Já disputados:

Lecce (D1) – (+) Sassuolo (D2) 0 – 2

(+) Cagliari (D1) – Cremonese (D2) 1 – 0

Torino (D1) – (+) Empoli (D1) 1 – 2

Pisa (D2) – (+) Cesena (D2) 0 – 1

(+) Udinese (D1) – Salernitana (D2) 3 – 1

Genoa (D1) – (+) Sampdoria (D2) 1 – 1 (5 – 6 nos pênaltis)

(+) classificados para a próxima fase

. Programação das oitavas de final

Juventus (D1) – Cagliari (D1)

Fiorentina (D1) – Empoli (D1)

Bologna (D1) – Monza (D1)

Atalanta (D1) – Cesena (D2)

Milan (D1) – Sassuolo (D2)

Roma (D1) – Sampdoria (D2)

Lazio (D1) – Napoli (D1)

Inter de Milão (D1) – Udinese (D1)

Obs: as oitavas de final, em jogo único, serão disputadas nos dias 4 e 18 de dezembro

