Napoli goleia Genk e avança de fase na Champions League

SÃO PAULO, 10 DEZ (ANSA) – Com um show do atacante Arkadiusz Milik, o Napoli goleou nesta terça-feira (10) o Genk por 4 a 0, no Estádio San Paolo, em Nápoles, e avançou para as oitavas de final da Liga dos Campeões na segunda colocação do grupo E.

A goleada do Napoli não demorou para ser construída. Logo aos três minutos de jogo, o goleiro MaartenVandevoordt tentou driblar Milik e se atrapalhou com a bola, o polonês retomou a posse e só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

O Napoli tirou o pé do acelerador e foi pressionado pelo Genk, mas o clube belga não aproveitou as duas oportunidades que teve para tentar empatar o confronto.

Inspirado, Milik não perdoou as chances perdidas pelo Genk. Em um rápido ataque pela direita no 26º minuto, Giovanni Di Lorenzo cruzou rasteiro para o polonês anotar mais um para o clube italiano.

Aos 37 minutos, o time italiano aproveitou a superioridade e novamente Milik balançou as redes. Desta vez de pênalti, o polonês acertou uma bela cobrança no canto esquerdo do goleiro belga.

Na etapa final, o Napoli não seguiu com o mesmo instinto goleador, mas conseguiu ampliar o resultado após um novo pênalti. Aos 73 minutos, Dries Mertens cobrou de cavadinha e fez o quarto dos comandados do pressionado Carlo Ancelotti.

Com a vitória, o Napoli chegou aos 12 pontos e avançou de fase na segunda colocação da chave E, atrás por somente um pontinho do Liverpool, que bateu o Red Bull Salzburg por 2 a 0, na Áustria.(ANSA)