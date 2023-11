Napoli empata em casa com Union Berlin, que conquista seu 1º ponto na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 18:00 Para compartilhar:

O Union Berlin conquistou seu primeiro ponto na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (8), ao empatar em sua visita ao Napoli (1-1) em um dia de tensão entre os torcedores na cidade do sul da Itália.

O Napoli dominou a partida e criou mais chances. Aos 24 minutos, o zagueiro brasileiro Natan desviou de cabeça um cruzamento do meia polonês Piotr Zielinski mas e a bola bateu no pé da trave direita do gol de Frederik Ronnow, que já estava batido.

Aos 29, Andre Anguissa balançou a rede para os napolitanos, mas o gol foi anulado após uma consulta ao VAR. No lance, o capitão Giovanni di Lorenzo havia se apoiado sobre o lateral-esquerdo Jérôme Roussillon do Union para ajeitar de cabeça.

A merecida abertura do placar veio dez minutos depois, após um cruzamento de Mario Rui desviado por Matteo Politano, que marcou seu sexto gol na temporada (39).

Nos acréscimos da primeira etapa, Josip Juranovic cobrou uma falta na trave, assustando os donos da casa (45’+6).

O segundo tempo começou avassalador: em uma bola em profundidade, David Fofana avançou em velocidade e tocou para Alex Meret, que chutou para a defesa de Sheraldo Becker. Na sobra, Fofana não perdoou e deixou tudo igual (52′).

O Union, do técnico Urs Fischer, permanece na última posição do Grupo C, seis pontos atrás do vice-líder Napoli e provavelmente não chegará às oitavas de final, mas a equipe aplaudiu os 2500 torcedores que lotaram o setor visitante no estádio Diego Armando Maradona.

Houve confrontos com a polícia e torcedores antes do Napoli antes da partida.

Durante a noite de terça para quarta-feira, cerca de 300 deles vandalizaram carros e mobiliário urbano antes de atacarem os policiais “com pedras, barras de metal e madeira e dispositivos pirotécnicos”, informou a polícia napolitana.

Onze desses ‘ultras’ foram detidos.

A tensão continuou antes e durante a partida, com brigas fora do estádio e torcedores do Napoli jogando fogos de artifício nos visitantes durante todo o primeiro tempo.

O Napoli, que dominou o jogo, mas teve dificuldades para criar chances contra uma defesa bem posicionada do Union, ainda ocupa uma posição boa para se classificar, já que está quatro pontos à frente do Braga.

O time de Rudi Garcia está dois pontos atrás do líder Real Madrid, que pode se classificar no grupo com uma vitória em casa sobre o time português ainda nesta quarta-feira.

“Merecíamos vencer este jogo. Fizemos uma partida perfeita, só nos faltou esse segundo gol (…) Isso deve servir de lição para o futuro”, disse Garcia em entrevista ao canal Sky Sport.

“Não há maldição do estádio Maradona, vamos mostrá-lo no domingo no campeonato contra o Empoli”, continuou o treinador francês, cuja equipe já sofreu três derrotas e dois empates nesta temporada diante de seus torcedores.

