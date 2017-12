Napoli empata e perde chance de assumir liderança do Italiano

NAPOLI, 10 DEZ (ANSA) – Após empatar a partida contra a Fiorentina neste domingo (10), o Napoli perdeu a chance de se recuperar da derrota para a Juventus na última rodada e assumir a liderança do Campeonato Italiano.

Em jogo válido pela 16ª rodada, os napolitanos empataram em 0 a 0. Com o resultado, o time de Maurizio Sarri soma 39 pontos – um a menos que a atual líder Inter de Milão e um mais que a Velha Senhora, que está na terceira colocação.

A Fiorentina, por sua vez, chega a 22 pontos, na sétima posição da tabela.

Neste domingo (10), mesmo com o time titular e pressionando o adversário, a Roma também empatou em 0 a 0 a partida contra o Chievo no Estádio Marc’Antonio Bentegodi. Com isso, o time da capital italiana permanece na quarta colocação, com 35 pontos, mas poderá ver a Lazio, que enfrenta o Torino amanhã (11), empatar em pontos. (ANSA)