Napoli empata com Sassuolo e fica 18 pontos atrás da Juve

SÃO PAULO, 10 MAR (ANSA) – Jogando fora de casa, o Napoli não saiu de um simples empate por 1 a 1 contra o Sassuolo, neste domingo (10), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Se preparando para o confronto contra o Red Bull Salzburg, pela Liga Europa, o Napoli atuou com um time misto diante do Sassuolo.

O clube azzurro tomou alguns sustos, mas dominou a primeira etapa no estádio Città del Tricolore. No entanto, não conseguiu anotar o primeiro gol do confronto.

Apesar da superioridade do Napoli, aos 52 minutos da etapa final, o atacante Domenico Berardi abriu o placar para o Sassuolo. Após o bate rebate dentro da área napolitana, a bola sobrou para o jovem jogador italiano, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

O Napoli conseguiu empatar somente aos 86 minutos. Lorenzo Insigne aproveitou a falha do meio-campista Francesco Magnanelli e chutou colocado, acertando o ângulo do goleiro Gianluca Pegolo.

Com o resultado, o Napoli segue na segunda colocação, no entanto, a Juventus abriu 18 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano. O Sassuolo, por sua vez, está em 12º, somando 32 pontos.

A equipe napolitana voltará a campo nesta quinta-feira (14), para enfrentar o Red Bull Salzburg, na Áustria, pela Liga Europa. Os neroverdi enfrentarão a Sampdoria, em casa, no próximo sábado (16), pela Série A.(ANSA)