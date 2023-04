Napoli empata com Salernitana (1-1) e conquista do ‘Scudetto’ é adiada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/04/2023 - 19:34 Compartilhe

O Napoli, disparado na liderança, ainda terá de esperar para garantir o título de campeão italiano depois de sofrer um gol de empate nos últimos minutos contra a Salernitana (1-1), neste domingo, pela 32ª rodada da Serie A.

Os cerca de 55.000 ‘tifosi’ no estádio Diego Maradona, em Nápoles, já comemoravam o terceiro ‘Scudetto’ da história do clube, que parecia conquistado após a cabeçada do zagueiro uruguaio Mathías Olivera desviando um escanteio (62′).







Mas o atacante franco-senegalês da Salernitana Boulaye Dia conseguiu marcar um inesperado gol de empate com um chute da esquerda (84′), adiando a festa que a cidade de Nápoles espera há mais de três décadas e que vinha preparando há semanas.

Para que o Napoli se sagrasse campeão neste domingo, bastavam dois resultados. Primeiro, que a Lazio (2ª) vencesse em sua visita à Inter de Milão (agora 4ª colocada), algo que aconteceu, já que a equipe da capital perdeu por 3 a 1 de virada no estádio Giuseppe Meazza.

Era a grande chance de o Napoli viver um dia dos sonhos, conquistando o título em seu estádio, em um domingo e contra um vizinho, a Salernitana, adversário que luta na parte inferior da tabela (14º).

O roteiro parecia perfeito, mas o gol de Boulaye Dia estragou tudo.

O Napoli agora tem uma vantagem de 18 pontos sobre a Lazio e 19 sobre a Juventus, que empatou na visita ao Bologna (8º) neste domingo e ficou sem chances matemáticas de conquistar o título.

O Napoli será campeão na próxima rodada se vencer o Udinese fora de casa, na quinta-feira. Mas pode até ganhar o título na quarta-feira, dependendo dos resultados de Lazio e Juventus.

A conquista matemática do ‘Scudetto’ parece questão de dias e a grande dúvida é quando esta temporada quase perfeita será coroada.

No jogo deste domingo, o gol de cabeça de Olivera aos 62 minutos encerrou uma primeira hora de domínio estéril do Napoli sobre uma defensiva Salernitana, que parece próxima da permanência na Serie A após emendar nove partidas sem perder no campeonato (duas vitórias e sete empates).







O Napoli esqueceu de ‘matar’ o jogo, pisou fundo no acelerador e aos 80 minutos Kvaratskhelia perdeu uma boa oportunidade.

O gol de Dia aos 84 minutos foi um castigo por sua falta de ambição e adiou a festa.

“Os jogadores estão obviamente desapontados por não deixar os torcedores felizes hoje. Mas esses pontos às vezes são os mais difíceis de conseguir”, admitiu o técnico do Napoli, Luciano Spalletti.







De qualquer maneira, após o apito final, gritos e fogos de artifício foram ouvidos, mas a cidade terá que esperar alguns dias para explodir de uma felicidade que Nápoles espera desde os anos de Diego Maradona, quando conquistou seus dois únicos títulos da liga (1987, 1990).

“Ganhar o título em casa teria sido um presente maravilhoso para a cidade, mas não deu para ser assim. Não estamos desapontados, estamos tranquilos, vamos comemorar outro dia”, disse à AFP Stefano Verdo, de 25 anos, torcedor napolitano, após o jogo.

– Derrota da Lazio ajuda –

Mais cedo, no estádio San Siro, o brasileiro Felipe Anderson (30′) abriu o placar para a Lazio.







O argentino Lautaro Martínez empatou para os ‘nerazzurri’ já na reta final (78′) levantando a torcida da Inter mas também a do Napoli, a centenas de quilômetros de distância.

A segunda vibração veio apenas cinco minutos depois, por meio de Robin Gosens (83′) e o terceiro gol da Inter foi marcado novamente por Lautaro (90′) recolocando a Inter no G4 da Serie A e dando um balde de água fria na Lazio.

O técnico da equipe da capital, Maurizio Sarri, ex-treinador do Napoli, havia anunciado no sábado que faria todo o possível para atrasar o título do seu ex-clube.

Mas a vitória era crucial para a Inter, que precisava dos três pontos para se manter na briga pelas vagas na próxima Liga dos Campeões.

Graças a estes três pontos, a Inter subiu ao quarto lugar e à ‘zona da Champions’, alcançando Milan (5º) e Roma (6º), que no sábado empataram (1-1) e aos quais supera por melhor saldo de gols.

Já a Juventus (3ª), focada em garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, sofreu ao empatar (1-1) em sua visita ao Bologna (8º), que chegou a abrir o placar aos 10 minutos, de pênalti convertido por Riccardo Orsolini.

Aos 31 minutos, o polonês Arkadiusz Milik desperdiçou uma penalidade para a ‘Juve’, que mais tarde se redimiu e empatou, aos 61 minutos.

Nos demais jogos deste domingo, a Cremonese (19ª) empatou (1-1) com o Verona (18º), num duelo entre equipes da zona de rebaixamento, enquanto o Sassuolo (10º) venceu o Empoli (15º) por 2 a 1.

A Sampdoria (20ª) continua afundando rumo à Serie B. Desta vez foi derrotada por 5 a 0 pela Fiorentina (9ª).

— Resultados da 32ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Lecce – Udinese 1 – 0





Spezia – Monza 0 – 2

– Sábado:

Roma – Milan 1 – 1

Torino – Atalanta 1 – 2

– Domingo:

Inter – Lazio 3 – 1

Cremonese – Hellas Verona 1 – 1

Napoli – Salernitana 1 – 1

Sassuolo – Empoli 2 – 1

Fiorentina – Sampdoria 5 – 0

Bologna – Juventus 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 79 32 25 4 3 68 22 46

2. Lazio 61 32 18 7 7 50 24 26

3. Juventus 60 32 18 6 8 48 27 21

4. Inter 57 32 18 3 11 54 35 19

5. Milan 57 32 16 9 7 52 38 14

6. Roma 57 32 17 6 9 44 30 14

7. Atalanta 55 32 16 7 9 53 37 16

8. Bologna 45 32 12 9 11 41 40 1

9. Fiorentina 45 32 12 9 11 42 36 6

10. Monza 44 32 12 8 12 40 43 -3

11. Sassuolo 43 32 12 7 13 40 47 -7

12. Torino 42 32 11 9 12 33 38 -5

13. Udinese 42 32 10 12 10 42 40 2

14. Salernitana 34 32 7 13 12 38 51 -13

15. Empoli 32 32 7 11 14 26 42 -16

16. Lecce 31 32 7 10 15 27 38 -11

17. Spezia 27 32 5 12 15 26 51 -25

18. Hellas Verona 27 32 6 9 17 27 45 -18

19. Cremonese 20 32 3 11 18 28 58 -30

20. Sampdoria 17 32 3 8 21 20 57 -37

