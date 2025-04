Napoli empata com Bologna e perde chance de encostar na Inter

O Napoli empatou com o Bologna em 1 a 1 nesta segunda-feira (7), no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu a chance de ficar a um ponto da líder Inter de Milão.

Com o resultado, o time napolitano se mantém na vice-liderança com 65 pontos, contra 68 da Inter, que no sábado havia empatado com o Parma em 2 a 2.

Jogando fora de casa, o Napoli abriu o placar com o volante camaronês Frank Anguissa (18′).

Pouco depois, o goleiro do Bologna Lukasz Skorupski teve que ser substituído por lesão (25′).

Os ‘Rossoblù’, que vinham de cinco vitórias consecutivas na Serie A, não se renderam e chegaram ao empate no segundo tempo, marcando com o suíço Dan Ndoye (64′).

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, a Inter tem três pontos de vantagem sobre o Napoli, mas o calendário na reta final da temporada é favorável aos napolitanos, que não disputam nenhuma competição paralela, enquanto os ‘nerazzurri’ ainda estão vivos na Liga dos Campeões e na Copa da Itália.

— Resultados da 31ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Genoa – Udinese 1 – 0

– Sábado:

Monza – Como 1 – 3

Parma – Inter 2 – 2

Milan – Fiorentina 2 – 2

– Domingo:

Lecce – Unione Venezia 1 – 1

Torino – Hellas Verona 1 – 1

Empoli – Cagliari 0 – 0

Atalanta – Lazio 0 – 1

Roma – Juventus 1 – 1

– Segunda-feira:

Bologna – Napoli 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 68 31 20 8 3 69 30 39

2. Napoli 65 31 19 8 4 48 25 23

3. Atalanta 58 31 17 7 7 63 30 33

4. Bologna 57 31 15 12 4 51 35 16

5. Juventus 56 31 14 14 3 47 29 18

6. Lazio 55 31 16 7 8 52 42 10

7. Roma 53 31 15 8 8 46 31 15

8. Fiorentina 52 31 15 7 9 49 32 17

9. Milan 48 31 13 9 9 47 37 10

10. Torino 40 31 9 13 9 36 36 0

11. Udinese 40 31 11 7 13 36 42 -6

12. Genoa 38 31 9 11 11 29 38 -9

13. Como 33 31 8 9 14 39 48 -9

14. Hellas Verona 31 31 9 4 18 30 59 -29

15. Cagliari 30 31 7 9 15 31 44 -13

16. Parma 27 31 5 12 14 37 51 -14

17. Lecce 26 31 6 8 17 22 50 -28

18. Empoli 24 31 4 12 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 21 31 3 12 16 24 44 -20

20. Monza 15 31 2 9 20 25 55 -30

