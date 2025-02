Napoli empata com a Lazio e pode perder liderança do Italiano para a Inter

O Napoli, líder do Campeonato Italiano, deixou a vitória escapar nos minutos finais e empatou com a Lazio em 2 a 2 neste sábado (15), pela 25ª rodada, resultado que a Inter de Milão pode aproveitar para assumir a ponta da tabela.

Com 56 pontos, o time napolitano, que somou seu terceiro empate consecutivo na Serie A, pode ser ultrapassado no domingo pela Inter (54 pontos), caso os ‘nerazzurri’ vençam a Juventus em Turim.

O jogo começou com alta intensidade no Estádio Olímpico de Roma, com dois gols nos primeiros 15 minutos. A Lazio abriu o placar com o dinamarquês Gustav Isaksen acertando belo chute de longa distância (6).

Mas o Napoli não demorou a responder com Giacomo Raspadori (13′), que tocou a bola por debaixo das pernas do goleiro Ivan Provedel para empatar.

No segundo tempo, Raspadori chutou e a bola desviou no lateral Adam Marusic (64′) antes de entrar para dar a virada aos napolitanos. A Lazio reagiu rápido com um gol de Mattia Zaccagni (67′), mas o lance foi anulado por impedimento.

O empate definitivo só veio com o gol de Boulaye Dia (87′) nos minutos finais.

A má notícia para a Lazio foi a lesão do atacante argentino Taty Castellanos, que teve que ser substituído aos 27 minutos.

No outro jogo já encerrado deste sábado, Atalanta e Cagliari empataram em 0 a 0.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bologna – Torino 3 – 2

– Sábado:

Atalanta – Cagliari 0 – 0

Lazio – Napoli 2 – 2

(16h45) Milan – Hellas Verona

– Domingo:

(08h30) Fiorentina – Como

(11h00) Monza – Lecce

Udinese – Empoli

(14h00) Parma – Roma

(16h45) Juventus – Inter

– Segunda-feira:

(16h45) Genoa – Unione Venezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 25 17 5 3 41 19 22

2. Inter 54 24 16 6 2 58 23 35

3. Atalanta 51 25 15 6 4 54 26 28

4. Lazio 46 25 14 4 7 47 34 13

5. Juventus 43 24 10 13 1 41 21 20

6. Fiorentina 42 24 12 6 6 41 25 16

7. Bologna 41 24 10 11 3 38 29 9

8. Milan 38 23 10 8 5 35 24 11

9. Roma 34 24 9 7 8 35 29 6

10. Udinese 30 24 8 6 10 29 37 -8

11. Torino 28 25 6 10 9 27 31 -4

12. Genoa 27 24 6 9 9 22 33 -11

13. Cagliari 25 25 6 7 12 26 39 -13

14. Lecce 24 24 6 6 12 18 41 -23

15. Hellas Verona 23 24 7 2 15 26 53 -27

16. Como 22 24 5 7 12 28 40 -12

17. Empoli 21 24 4 9 11 22 35 -13

18. Parma 20 24 4 8 12 30 44 -14

19. Unione Venezia 16 24 3 7 14 22 39 -17

20. Monza 13 24 2 7 15 21 39 -18

lle/dam/iga/cb