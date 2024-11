Napoli empata com a Inter e mantém liderança; Roma demite treinador

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 19:40 Para compartilhar:

O Napoli irá para a pausa da data Fifa como líder do Campeonato Italiano, ao empatar com a Inter de Milão em 1 a 1 neste domingo (10).

Com 26 pontos, o time napolitano é seguido de perto por quatro equipes empatadas com 25: Atalanta (2ª), Fiorentina (3ª), Inter (4ª) e Lazio (5ª), separadas entre elas pelo saldo de gols. A Juventus é a sexta colocada com 24 pontos.

No estádio Giuseppe Meazza, o Napoli abriu o placar com o escocês Scott McTominay (23′), que aproveitou um escanteio para mandar a bola para as redes. A resposta da Inter veio com o turco Hakan Calhanoglu (43′) acertando belo chute de fora da área.

Calhanoglu teve a chance de ser o herói interista em pênalti marcado por falta de Frank Anguissa sobre Denzell Dumfries dentro da área, mas sua cobrança acertou a trave direita do goleiro Alex Meret.

– Roma perde em casa e demite treinador –

Mais cedo, a Roma, cada vez mais longe da parte de cima da tabela, foi derrotada em casa pelo Bologna e caiu para a 12ª posição com 13 pontos, apenas quatro acima do Lecce (18º), que abre a zona de rebaixamento.

O resultado custou o cargo do técnico croata Ivan Juric, foi demitido minutos depois do final da partida.

“Gostaríamos de agradecer a Ivan Juric por seu trabalho duro nas últimas semanas (…) Desejamos a ele tudo de melhor em seus projetos futuros”, escreveu a Roma em um breve comunicado.

Segundo a imprensa italiana, Roberto Mancini é o principal candidato a substituir Juric no comando dos ‘giallorossi’.

Também neste domingo, a Lazio derrotou o Monza fora de casa por 1 a 0, com gol do capitão Mattia Zaccagni no primeiro tempo (36′).

– Fiorentina e Atalanta vencem –

Também neste domingo, Fiorentina e Atalanta venceram e se colocaram um ponto atrás do líder Napoli.

A ‘Viola’ bateu o Verona por 3 a 1 graças a um hat-trick de Moise Kean e somou sua sexta vitória consecutiva no campeonato, que deixa o time de Florença na terceira posição, com menor saldo de gols em relação à Atalanta.

Kean já marcou 11 gols entre todas as competições para a Fiorentina e vive grande momento na temporada, depois de não ter conseguido se destacar na Juventus.

A ‘Dea’, por sua vez, venceu por 2 a 1 a Udinese, que sofre sua terceira derrota no campeonato, a quarta nas últimas cinco rodadas.

O time de Údine saiu na frente graças a um chute forte de Hassane Kamara (45’+3), mas o croata Mario Pasalic (56′) empatou e, quatro minutos depois, um gol contra de Isaak Touré (60′) deu a vitória à Atalanta, que chega ao décimo jogo consecutivo sem derrota (entre todas as competições).

— Resultados da 12ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Quinta-feira:

Genoa – Como 1 – 1

– Sexta-feira:

Lecce – Empoli 1 – 1

– Sábado:

Unione Venezia – Parma 1 – 2

Cagliari – Milan 3 – 3

Juventus – Torino 2 – 0

– Domingo:

Atalanta – Udinese 2 – 1

Roma – Bologna 2 – 3

Fiorentina – Hellas Verona 3 – 1

Monza – Lazio 0 – 1

Inter – Napoli 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 26 12 8 2 2 19 9 10

2. Atalanta 25 12 8 1 3 31 15 16

3. Fiorentina 25 12 7 4 1 25 10 15

4. Inter 25 12 7 4 1 26 14 12

5. Lazio 25 12 8 1 3 25 14 11

6. Juventus 24 12 6 6 0 21 7 14

7. Milan 18 11 5 3 3 20 14 6

8. Bologna 18 11 4 6 1 15 13 2

9. Udinese 16 12 5 1 6 15 18 -3

10. Empoli 15 12 3 6 3 9 10 -1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 18 -3

12. Roma 13 12 3 4 5 14 17 -3

13. Parma 12 12 2 6 4 16 18 -2

14. Hellas Verona 12 12 4 0 8 17 27 -10

15. Como 10 12 2 4 6 13 23 -10

16. Cagliari 10 12 2 4 6 12 22 -10

17. Genoa 10 12 2 4 6 9 22 -13

18. Lecce 9 12 2 3 7 5 21 -16

19. Monza 8 12 1 5 6 10 15 -5

20. Unione Venezia 8 12 2 2 8 11 21 -10

jan/gk/dam/mcd/cb