Napoli empata com a Inter de Milão e perde liderança do Italiano para a Juventus

Após 11 rodadas sem ver ninguém à sua frente, o Napoli empatou sem gols com a Inter de Milão neste domingo, no San Siro, foi ultrapassado pela Juventus, que venceu a Udinese, e não é mais líder do Campeonato Italiano.

O Napoli caiu para a segunda posição, com 70 pontos, um a menos do que a nova líder Juventus, que tem um jogo atrasado por fazer e pode aumentar a vantagem na ponta se vencer a Atalanta em seu estádio na próxima quarta-feira. A Inter de Milão, por sua vez, se manteve na quinta colocação, com 52 pontos, dentro da zona de classificação à Liga Europa e na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Além do empate deste domingo, a derrota para a Roma por 3 a 1 na rodada anterior foi determinante para o time de Nápoles deixar a liderança no momento e ver o sonho de conquistar o título do Italiano ficar mais distante.

A partida em Milão também contou com homenagens a Davide Astori, zagueiro da Fiorentina que foi encontrado morto no último domingo após sofrer uma parada cardíaca. Além de um minuto de silêncio antes da partida, o atacante argentino Icardi, capitão da Inter, atuou com a imagem de Astori em sua braçadeira.

Em outras duas partidas disputadas neste domingo, Sassuolo e SPAL empataram em 1 a 1 e se complicaram na briga contra o rebaixamento, e o Milan venceu o Genoa fora de casa por 1 a 0, com gol de André Silva no último minuto da partida. A vitória deu fôlego à recuperação da equipe no campeonato e a levou à sexta posição, dentro da zona de classificação para a Liga Europa, com 47 pontos.