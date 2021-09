Napoli e Leicester perdem pelo Grupo C da Liga Europa

Apontados como favoritos ao título da Liga Europa, o italiano Napoli e o inglês Leicester foram derrotados nesta quinta-feira, na segunda rodada do Grupo C da competição continental.

Fora de casa, o Leicester caiu por a 1 a 0 diante do líder invicto da chave, o Legia Varsovia, que balançou as redes adversárias através do azerbaijano Mahir Emreli.

Atuando em Nápoles, o time italiano foi batido por 3 a 2 pelo russo Spartak Moscou.

Com os resultados desta rodada, os poloneses lideram a chave com 6 pontos, três a mais que o segundo colocado Spartak, enquanto o Napoli (3ª) e o Leicester (4ª) possuem uma unidade cada.

Já pelo Grupo A, o francês Lyon venceu o dinamarquês Brondby (3º) por 3 a 0, mantendo assim a liderança invicta com 100% de aproveitamento, com seis pontos, dois à frente do segundo colocado Sparta Praga, que venceu na capital tcheca o lanterna escocês Rangers por 1 a 0.

— Jogos e resultados da segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa:

– Grupo A

Quinta-feira, 30 de setembro

Lyon (FRA) – Brondby (DIN) 3 – 0

Sparta Praga (TCH) – Glasgow Rangers (ESC) 1 – 0

Já disputados:

Brondby (DINN) – Sparta Praga (TCH) 0 – 0

Glasgow Rangers (ESC) – Lyon (FRA) 0 – 2







Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Lyon 6 2 2 0 0 5 0

2. Sparta Praga 4 2 1 1 0 1 0

3. Brondby 1 2 0 1 1 0 3

4. Glasgow Rangers 0 2 0 0 2 0 3

– Grupo B

Quinta-feira, 30 de setembro

Sturm Graz (AUT) – PSV Eindhoven (HOL) 1 – 4

Real Sociedad (ESP) – Monaco (FRA) 1 – 1

Já disputados:

Monaco (FRA) – Sturm Graz (AUT) 1 – 0

PSV Eindhoven (HOL) – Real Sociedad (ESP) 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. PSV Eindhoven 4 2 1 1 0 6 3

2. Monaco 4 2 1 1 0 2 1

3. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3

4. Sturm Graz 0 2 0 0 2 1 5

– Grupo C

Quinta-feira, 30 de setembro

Napoli (ITA) – Spartak de Moscou (RUS) 2 – 3

Legia Varsóvia (POL) – Leicester (ING) 1 – 0

Já disputados:

Leicester (ING) – Napoli (ITA) 2 – 2

Spartak de Moscou (RUS) – Legia Varsóvia (POL) 0 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Legia Varsóvia 6 2 2 0 0 2 0

2. Spartak de Moscou 3 2 1 0 1 3 3

3. Napoli 1 2 0 1 1 4 5

4. Leicester 1 2 0 1 1 2 3

– Grupo D

Quinta-feira, 30 de setembro

Fenerbahçe SK (TUR) – Olympiakos (GRE) 0 – 3

Royal Antwerp (BEL) – Eintracht Frankfurt (ALE) 0 – 1

Já disputados:

Olympiakos (GRE) – Royal Antwerp (BEL) 2 – 1

Eintracht Frankfurt (ALE) – Fenerbahçe (TUR) 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Olympiakos 6 2 2 0 0 5 1

2. Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 0 2 1

3. Fenerbahçe 1 2 0 1 1 1 4

4. Royal Antwerp 0 2 0 0 2 1 3

