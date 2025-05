Napoli e Inter vencem na Série A e seguem separados por 3 pontos

ROMA, 3 MAI (ANSA) – As equipes do Napoli e da Internazionale venceram suas partidas contra Lecce e Hellas Verona, respectivamente, e seguem separadas por apenas três pontos na tabela de classificação da Série A da Itália.

Jogando longe de seus domínios, os napolitanos, atuais líderes do torneio, não tiveram vida fácil na região da Puglia, mas saíram de campo com uma vitória por 1 a 0, graças ao gol de falta de Giacomo Raspadori.

Em Milão, a Inter venceu pelo mesmo placar do adversário do sul da Itália e também através de uma bola parada. Os nerazzurri, que não tiveram em campo Lautaro Martínez, derrotaram o Verona com o pênalti convertido por Kristjan Asllani nos primeiros minutos do embate no San Siro.

O Napoli alcançou os 77 pontos e segue com três de vantagem sobre a Internazionale. Na próxima rodada, que será a 36, a Beneamata pegará o Torino, enquanto os azzurri jogarão contra o Genoa. (ANSA).