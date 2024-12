Napoli é derrotado pela Lazio e perde a liderança do Campeonato Italiano para a Atalanta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 18:56 Para compartilhar:

O Napoli perdeu para a Lazio, por 1 a 0, neste domingo, em Nápoles, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Mais do que a derrota na partida, o time napolitano deixou de ser o líder da competição nacional, ao permanecer com 32 pontos, contra a Atalanta, que tem 34.

O Italiano deste ano está bastante equilibrado e aponta três equipes com 31 pontos, também na briga pelos primeiros lugares. São elas: Internazionale de Milão, Fiorentina e a Lazio.

O único gol no Estádio Diego Armando Maradona foi marcado pelo artilheiro dinamarquês Gustav Isaksen, aos 34 minutos do segundo tempo.

OUTROS JOGOS

Com um gol de Cataldi, a Fiorentina (4º lugar) derrotou o Cagliari (15º, com 14), em Florença, e chegou aos 31 pontos, mesma pontuação da Internazionale de Milão.

Em Veneza, o Venezia, último colocado (nove pontos), empatou com o Como (17º, 12) por 1 a 1, enquanto o Empoli (9º com 19), goleou como visitante o Verona (18º, 12 pontos) por 4 a 1.