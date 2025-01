Napoli derrota Atalanta e amplia vantagem na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli mais uma vez mostrou a sua força neste sábado, para mostrar que é um forte candidato ao título do Campeonato Italiano. Em um jogo de cinco gols, o time do técnico Antonio Conte mostrou a sua eficiência ao derrotar a Atalanta por 3 a 2, em Bérgamo, e consolidar a sua condição de líder, em jogo válido pela 21ª rodada.

Com o resultado positivo, a equipe de Nápoles chegou aos 50 pontos. Terceiro colocado e também uma das forças da competição, a Atalanta perdeu a chance de tirar a vice-liderança da Inter de Milão (44) e permanece estacionada na classificação (43).

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela competição. No sábado, o Napoli tem um difícil compromisso pela frente e vai precisar do apoio de sua torcida, no estádio Diego Armando Maradona, diante da Juventus. A Atalanta, no mesmo dia, visita o Como.

O jogo foi bastante movimentado, principalmente no primeiro tempo, e com 16 minutos, o placar foi inaugurado. Mateo Retegui aproveitou uma bola perdida dentro da área e colocou a Atalanta em vantagem. O Napoli não demorou a reagir e igualou o marcador aos 27. Matteo Politano mostrou oportunismo na área para conseguir achar espaço e acertar um belo chute para estabelecer o 1 a 1.

Os dois times continuaram na busca intensa pelo ataque e, nessa dinâmica, quem levou a melhor foi o time visitante. Frank Anguissa fez uma bela assistência para Scott McTminay definir a virada do Napoli aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, a busca pelo gol continuou intensa e a Atalanta chegou ao empate com dez minutos. Ademola Lookman aproveitou a chance que teve e concluiu firme para decretar o 2 a 2.

A partida ficou ainda mais franca com as duas equipes em busca da vitória, mas quem acabou levando a melhor foi o Napoli, que chegou ao terceiro gol aos 33 minutos. Lukaku, de cabeça, mandou a bola no canto, definindo a vitória de 3 a 2.