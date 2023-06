Napoli contrata o técnico Rudi Garcia, dispensado do time de Cristiano Ronaldo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 20:52 Compartilhe

Campeão italiano, o Napoli já tem novo técnico para a vaga de Luciano Spaletti, que resolveu descansar e curtir a família após dura e vitoriosa temporada com o clube. Trata-se do francês Rudi Garcia, de 59 anos, que trabalhou com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas acabou dispensado em abril.

“Aurélio de Laurentiis (proprietário do clube) tem o prazer de anunciar que o Sr.Rudi Garcia é o novo técnico do Napoli. A ele as mais sinceras boas vindas e um grande boa sorte”, oficializou o campeão italiano em suas redes sociais.

O clube não anunciou o tempo do contato, mas Rudi Garcia fez questão de celebrar o acerto. “Que prazer casar com o projeto Napoli. Que prazer voltar à Itália. Estou motivado e ambicioso agora mais que nunca para continuar colocando as cores dos campeões italianos no alto”, comemorou o técnico.

Antes de ir para o Al-Nassr em julho de 2022, o treinador passou dois anos no Lyon e outras três temporadas no Olympique de Marselha. Na Itália, teve experiência no comando da Roma entre 2013 e 2016. O começo da carreira foi no Le Mans, antes de parras pelo Lille.

Ainda nesta quinta-feira, o Napoli oficializou a contratação de Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que pertencia ao Hellas Verona e assinou em definitivo até 30 de junho de 2026.

