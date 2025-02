Napoli contrata atacante Okafor, do Milan, para substituir Kvaratskhelia

O Napoli, atual líder do campeonato italiano, contratou o atacante suíço Noah Okafor, que estava no Milan, para substituir seu artilheiro georgiano Kvicha Kvaratskhelia, que se transferiu para o Paris Saint-Germain, anunciou o presidente do clube do sul da Itália nesta segunda-feira (3).

“Bem-vindo, Noah”, escreveu o presidente e proprietário do Napoli, Aurelio De Laurentiis, em sua conta no X.

“O Napoli anuncia a contratação por empréstimo com opção de compra junto ao AC Milan de Noah Okafor”, declarou o clube em seu comunicado.

Líder da Serie A com três pontos a mais que a Inter de Milão, o Napoli havia sondado o alemão Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), e o francês Allan Saint-Maximim, com contrato com o turco Fenerbahce, mas essas contratações acabaram não se concretizando.

Okafor, de 24 anos, marcou um gol nesta temporada em 11 jogos do campeonato italiano pelo Milan, clube ao qual chegou em julho de 2023.

jr/iga/ma/aam/rpr