Napoli conquista campeonato italiano após empate contra a Udinese

UDINE, Itália (Reuters) – O Napoli conquistou seu terceiro título italiano, o primeiro em 33 anos, nesta quinta-feira, depois que um empate em 1 x 1 com a Udinese deu ao time de Nápoles uma vantagem inalcançável na classificação.

O triunfo do Napoli encerrou a longa espera da cidade pelo Scudetto desde que o lendário argentino Diego Maradona conduziu a equipe a dois campeonatos, em 1986-87 e 1989-90.

Um gol no segundo tempo de Victor Osimhen garantiu o título ao Napoli com cinco jogos restantes na temporada.

O Napoli soma 80 pontos, garantindo a liderança da tabela. A Lazio, segunda colocada, que também tem cinco partidas pela frente, está 16 pontos atrás do Napoli.

Os torcedores visitantes no Stadio Friuli ergueram faixas adornadas com a imagem de Maradona, antecipando ansiosamente o tão cobiçado Scudetto.

Sandi Lovric esfriou o ânimo dos torcedores do Napoli ao fazer o primeiro gol aos 13 minutos, com um chute certeiro que acertou no canto superior direito do gol.

Aos 8 do segundo tempo, Osimhen gerou uma explosão de comemorações entre os torcedores visitantes ao empatar após um rebote.

Quando o apito final soou, os torcedores do Napoli entraram em campo para comemorar a importante ocasião ao lado dos jogadores.

(Reportagem de Tommy Lund)

