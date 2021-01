Napoli cede por empréstimo ao Olympique de Marselha atacante polonês Milik

Olympique de Marselha e Napoli chegaram a um acordo sobre o empréstimo do atacante polonês Arkadiusz Milik à equipe da Ligue 1 por um período de 18 meses com opção de compra, anunciou o clube francês nesta quinta-feira.

Depois de longas negociações, os dois clubes chegaram a um acordo sobre um empréstimo com opção de compra por 8 milhões de euros mais quatro em variáveis, segundo diversos meios de comunicação.

Milik, que poderia fazer sua estreia contra o Monaco no próximo sábado, em partida da 21ª rodada da Ligue 1, chega para reforçar o setor ofensivo de uma equipe que está em crise após resultados negativos, com uma única vitória e quatro derrotas nas sete últimas rodadas do campeonato francês.

O atacante polonês será um concorrente direto pela posição de ‘9’ com o argentino Darío Benedetto.

