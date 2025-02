Napoli cai diante do Como e perde liderança para Inter

COMO, 23 FEV (ANSA) – O Napoli foi derrotado neste domingo (23) pelo Como por 2 a 1, fora de casa, e perdeu a liderança da Série A do futebol italiano para a Inter de Milão, a uma semana do confronto entre as duas equipes no Estádio Diego Armando Maradona.

Os anfitriões abriram o placar logo aos sete minutos de jogo, em um gol contra de Amir Rrahmani, que não percebeu o goleiro fora da meta e recuou uma bola direto para a própria rede.

Giacomo Raspadori aproveitou um vacilo da zaga adversária e empatou aos 17, mas, aos 32 da segunda etapa, Assane Diao colocou o Como de novo na frente e assegurou a vitória.

Com o resultado, o Napoli estacionou nos 56 pontos na Série A e foi ultrapassado pela Inter, que chegou a 57 graças à vitória sobre o Genoa no último sábado (22) por 1 a 0, gol de Lautaro Martínez.

Os dois times duelarão diretamente pela liderança no próximo sábado (1º), em Nápoles – no primeiro turno, em Milão, deu empate por 1 a 1.

O Napoli busca seu quarto Scudetto, enquanto a Inter quer o 21º título e o segundo consecutivo. Já o Como chegou a 28 pontos, na 13ª posição do campeonato, e se afastou da zona de rebaixamento. (ANSA).