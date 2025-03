Napoli bate Fiorentina por 2 a 1 em casa

NÁPOLES, 9 MAR (ANSA) – O Napoli, vice-líder da Série A do Campeonato Italiano, bateu a Fiorentina por 2 a 1 neste domingo (9) em casa, em partida válida pela 28ª rodada do torneio.

Apesar do esforço do time toscano, Lukaku e Raspadori balançaram as redes no Estádio Diego Armando Maradona a favor dos napolitanos, enquanto Gudmundsson fez o último gol do jogo para os visitantes.

Com o resultado, o Napoli chega a 60 pontos, um atrás da líder do campeonato, a Inter de Milão, que venceu o Monza no último sábado (8) por 3 a 2.

Já a Fiorentina, com 45 pontos, está na sétima posição, atrás do Bologna, com 50 pontos, que venceu hoje o Verona, 15º colocado, também por 2 a 1.

Ainda neste domingo, a Atalanta, na terceira posição, e a Juventus, na quarta colocação, se enfrentam em Turim às 16h45 (horário de Brasília). (ANSA).