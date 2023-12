Napoli bate Cagliari e volta a vencer em casa no Italiano depois de mais de 2 meses

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 18:56 Para compartilhar:

Depois de dois meses e meio de espera, o Napoli conseguiu vencer novamente em casa no Campeonato Italiano, ao bater o Cagliari por 2 a 1 neste sábado (16), pela 16ª rodada.

O time napolitano, que no meio de semana venceu o Braga (2 a 0) pela Liga dos Campeões, emendou sua segunda vitória seguida no estádio Diego Maradona, pela primeira vez nesta temporada.

Sua última vitória como mandante na Seria A tinha sido no dia 27 de setembro (4 a 1 sobre a Udinese), quando o técnico da equipe ainda era o francês Rudi Garcia.

Neste sábado, contra o Cagliari, os jogadores de Walter Mazzarri dominaram, mas perderam muitas chances no primeiro tempo.

O nigeriano Victor Osimhen, de cabeça, abriu o placar no minuto 69, mas os visitantes conseguiram empatar logo depois com Leonardo Pavoletti (72′).

Após três minutos, o Napoli chegou ao gol da vitória em uma boa jogada de Osimhen, que entrou driblando pela defesa adversária e serviu o georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que não perdoou (75′).

Graças a esta vitória, o Napoli sobe provisoriamente do sexto para o quarto lugar na tabela, com 27 pontos, 11 atrás da líder Inter de Milão, que enfrenta a Lazio no domingo.

Por sua vez, o Cagliari segue em 16º com 13 pontos e pode terminar o fim de semana na zona de rebaixamento.

Mais cedo, o Lecce derrotou o Frosinone por 2 a 1, resultado que mantém as duas equipes no meio da tabela.

No último jogo do dia, o Torino bateu o Empoli por 1 a 0. O autor do único gol da partida foi o atacante colombiano Duván Zapata (25′)

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Genoa – Juventus 1 – 1

– Sábado:

Lecce – Frosinone 2 – 1

Napoli – Cagliari 2 – 1

Torino – Empoli 1 – 0





– Domingo:

(08h30) Milan – Monza

(11h00) Udinese – Sassuolo

Fiorentina – Hellas Verona

(14h00) Bologna – Roma

(16h45) Lazio – Inter

– Segunda-feira:

(16h45) Atalanta – Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 37 7 30

2. Juventus 37 16 11 4 1 24 10 14

3. Milan 29 15 9 2 4 26 18 8





4. Napoli 27 16 8 3 5 28 19 9

5. Roma 25 15 7 4 4 28 17 11

6. Bologna 25 15 6 7 2 18 12 6

7. Fiorentina 24 15 7 3 5 24 18 6

8. Atalanta 23 15 7 2 6 24 18 6

9. Monza 21 15 5 6 4 16 14 2

10. Lazio 21 15 6 3 6 16 16 0

11. Torino 20 15 5 5 5 13 16 -3

12. Lecce 20 16 4 8 4 19 21 -2

13. Frosinone 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Genoa 16 16 4 4 8 16 21 -5

15. Sassuolo 15 15 4 3 8 22 28 -6

16. Cagliari 13 16 3 4 9 16 29 -13

17. Udinese 12 15 1 9 5 12 25 -13

18. Empoli 12 15 3 3 9 10 27 -17

19. Hellas Verona 11 15 2 5 8 13 22 -9

20. Salernitana 8 15 1 5 9 11 30 -19

