Napoli bate Cagliari e segue líder invicto do Italiano

O líder Napoli manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano ao derrotar por 2 a 0 o Cagliari, neste domingo, pela sexta rodada da competição.

Jogando em casa, os napolitanos garantiram a sexta vitória seguida nesta edição do torneio graças aos gols do nigeriano Victor Osimhen (no minuto 11) e de Lorenzo Insigne, em cobrança de pênalti (57).

Com este resultado, a equipe da cidade de Nápoles lidera a tabela com 18 pontos, dois a mais que o Milan, que no sábado venceu o Spezia (17º) por 2 a 1.

Também neste domingo, a Juventus (9ª) derrotou por 3 a 2 a Sampdoria (15ª), enquanto no clássico da rodada a Lazio (6º) superou a Roma (4ª) pelo mesmo placar (3-2).

— Jogos e resultados da 6ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Spezia – Milan 1 – 2

Inter – Atalanta 2 – 2

Genoa – Hellas Verona 3 – 3

– Domingo:

Juventus – Sampdoria 3 – 2

Empoli – Bologna 4 – 2

Sassuolo – Salernitana 1 – 0







Udinese – Fiorentina 0 – 1

Lazio – Roma 3 – 2

Napoli – Cagliari 2 – 0

– Segunda-feira:

(15h45) Unione Venezia – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 6 6 0 0 16 2 14

2. Milan 16 6 5 1 0 12 3 9

3. Inter 14 6 4 2 0 20 7 13

4. Roma 12 6 4 0 2 14 8 6

5. Fiorentina 12 6 4 0 2 9 9 0

6. Lazio 11 6 3 2 1 15 9 6

7. Atalanta 11 6 3 2 1 8 6 2

8. Empoli 9 6 3 0 3 9 10 -1

9. Juventus 8 6 2 2 2 10 10 0

10. Bologna 8 6 2 2 2 9 14 -5

11. Torino 7 5 2 1 2 8 5 3

12. Sassuolo 7 6 2 1 3 6 7 -1

13. Udinese 7 6 2 1 3 6 8 -2

14. Hellas Verona 5 6 1 2 3 11 14 -3

15. Sampdoria 5 6 1 2 3 7 10 -3

16. Genoa 5 6 1 2 3 10 15 -5

17. Spezia 4 6 1 1 4 8 15 -7

18. Unione Venezia 3 5 1 0 4 3 10 -7

19. Cagliari 2 6 0 2 4 7 15 -8

20. Salernitana 1 6 0 1 5 4 15 -11

