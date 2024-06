Napoli anuncia Antonio Conte como novo técnico

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/06/2024 - 9:43 Para compartilhar:

O italiano Antonio Conte, livre no mercado desde a sua saída do Tottenham, há mais de um ano, é o novo técnico do Napoli, anunciou o clube nesta quarta-feira (5).

“Bem-vindo, Antonio”, publicou o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, na rede social X.

Segundo a imprensa italiana, Conte chega com contrato até 2027 e salário anual de 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual).

O técnico de 54 anos conta com uma ampla experiência, depois de ter passado por Juventus (2011-2014), seleção italiana (2014-2016) Chelsea (2016-2018), Inter de Milão (2019-2021) e Tottenham (2021-2023).

Após o histórico ‘Scudetto’ de 2023 (o terceiro na história do Napoli), o clube napolitano viveu muita instabilidade nos últimos meses.

O técnico campeão no ano passado, Luciano Spalletti, deixou o cargo no final da temporada e logo depois assumiu a seleção italiana.

Conte será o quinto treinador do Napoli em um ano. O time começou a última temporada sob o comando do francês Rudi Garcia, que em novembro foi substituído por Walter Mazzarri, outro que também não conseguiu melhorar o desempenho da equipe e acabou demitido em fevereiro, para a chegada de Francesco Calzona.

Apesar de ter mantido o elenco campeão em 2023, principalmente as estrelas Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, o Napoli terminou o Campeonato Italiano em uma discretíssima décima posição, a 41 pontos da campeã Inter.

Na Liga dos Campeões, o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Barcelona.

Com Conte no comando, o Napoli tentará voltar a brigar por títulos na próxima temporada, embora o treinador ainda não saiba com qual elenco irá contar, já que Osimhen e Kvaratskhelia devem deixar o clube na próxima janela de transferências.

