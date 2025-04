Napoli abre 3 pontos de vantagem no topo do Italiano após bater Torino com gols de McTominay

Com dois gols do escocês Scott McTominay, o Napoli venceu o Torino por 2 a 0 neste domingo e abriu 3 pontos de vantagem na liderança do Italiano. A quatro rodadas do fim do campeonato, o time do técnico Antonio Conte tem 74 pontos contra 71 da Inter de Milão. O Torino é o décimo colocado, com 43 pontos.

Foi a terceira vitória seguida do Napoli, que aproveitou os tropeços recentes do atual campeão italiano para assumir a liderança do campeonato. Três rodadas atrás, o Napoli tinha 65 pontos contra 68 da Inter. A arrancada do time coincide com a fase artilheira de McTominay.

Em sua primeira temporada no clube italiano, o meio-campista de 28 revelado no Manchester United marcou cinco gols nos últimos três jogos. Agora com 11 gols, ele é o vice-artilheiro do Napoli no Italiano, atrás apenas do atacante Lukaku, com 12.

Neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, McTominay não demorou a marcar. Aos 7 minutos, Anguissa avançou pela direita em direção à linha de fundo e cruzou para o centro da área. McTominay apareceu e tocou para o gol. O jogo não tinha muita velocidade, e o Torino tinha dificuldades para ameaçar o goleiro Meret.

O segundo gol aconteceu em uma jogada semelhante ao do primeiro. Novamente pela direita, mas desta vez com Politano, o Napoli conseguiu o cruzamento para a área. McTominay conseguiu a finalização no meio de dois defensores do Torino e fez 2 a 0 aos 41 minutos.

No segundo tempo, o Napoli diminuiu o ritmo e protagonizou o lance de maior perigo, com Billing acertando o travessão após uma cabeçada aos 16 minutos. O Torino pouco ameaçou.

Na próxima rodada, o Napoli tenta manter o embalo e enfrenta o Lecce no sábado. O Torino enfrenta o Venezia na sexta-feira.

JUVENTUS VENCE MONZA E ESTÁ NA ZONA DE LIGA DOS CAMPEÕES

Mais cedo, a Juventus derrotou o Monza por 2 a 0, gols de Gonzalez e Kolo Muani no primeiro tempo, e chegou aos 62 pontos. Na quarta posição, a última que vale vaga na Liga dos Campeões, a Juventus pode ser ultrapassada pelo Bologna, que tem 60, e enfrenta nesta segunda-feira a Udinese.

Na terceira colocação, com 65 pontos, a Atalanta foi surpreendida em Bergamo e só empatou com o Lecce, que luta contra o rebaixamento, em 1 a 1. Karlsson marcou, de pênalti, para o Lecce no primeiro tempo, e Retegui, também de pênalti, empatou para o time da casa no segundo tempo.