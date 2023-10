Nápoles tem protesto contra veto de cães em jardim histórico

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/10/2023 - 14:01 Para compartilhar:

NÁPOLES, 28 OUT (ANSA) – Dezenas de pessoas em Nápoles, na Itália, protestaram contra a proibição da entrada de cães no jardim histórico do Palácio Real.

Ao lado de seus amigos de quatro patas, os manifestantes exibiram vários cartazes durante o ato realizado na Piazza del Plebiscito.

O diretor do Palácio Real, Mario Epifani, manteve o compromisso assumido nos últimos dias e saiu à rua para se encontrar com os participantes do ato e ouvir suas reivindicações.

Ele também aproveitou a oportunidade para ilustrar as razões da proibição de acesso aos cães.

A convivência entre os animais e seus donos e outras pessoas que passam pelo local é conturbada. Muitos reclamam dos cachorros correndo, dos excrementos não coletados e dos buracos feitos pelos pets.

Atualmente, quase todos os jardins históricos de Nápoles e da região da Campânia proíbem o acesso a animais. (ANSA).

