Nápoles tem noite de festa após tricampeonato

NÁPOLES, 5 MAI (ANSA) – Em êxtase pelo título do Napoli, os torcedores do clube italiano celebraram a conquista do terceiro Scudetto até as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5).

A festa se concentrou principalmente em Nápoles, onde milhares de pessoas tomaram conta das principais ruas. A cidade de Údine, no norte da Itália, também ficou pintada de azul pela grande concentração de napolitanos.

Na capital da região da Campânia, praticamente todos os bairros se envolveram em cânticos, abraços, fogos de artifício e bombas de fumaça. Mais de 20 mil pessoas estiveram somente entre as Praças Trieste e Trento e Plebiscito.

A festa dos torcedores foi acompanhada pela delegação da equipe campana, que comemorou durante toda a noite no hotel “Là di Moret”, onde os jogadores do Napoli ficaram hospedados em Údine. A delegação deverá deixar o local somente a partir das 13h30 (8h30 de Brasília).

Os fãs começaram a voltar para suas casas por volta das quatro horas da manhã, pois o restante do dia será marcado por mais celebrações.

Apesar do clima festivo, as comemorações não ocorreram sem incidentes. Uma jovem torcedora, que estava com outras três pessoas, foi hospitalizada em estado grave após ter sido atropelada na via Pio XII.

Em outro triste incidente, um fã napolitano faleceu após sofrer uma parada cardíaca nas proximidades de uma estação de trem de Údine. O homem vivia na Áustria e assistiu ao jogo do título na Dacia Arena.

O empate por 1 a 1 contra a Udinese deu ao Napoli o histórico terceiro Scudetto, quebrando o longo jejum de 33 anos do clube partenopeo. (ANSA).

