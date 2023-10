Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 18:01 Compartilhe

NÁPOLES, 2 OUT (ANSA) – A região dos Campi Flegrei, em Nápoles, no sul da Itália, registrou um terremoto de magnitude 4.0 na noite desta segunda-feira (2), tarde no Brasil.

A medição foi feita pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, que registrou o sismo às 22h08 (horário local), a uma profundidade de três quilômetros.

Os Campi Flegrei são um supervulcão, adormecido há mais de 500 anos.

Algumas pessoas saíram nas ruas após os tremores.

Em atualização (ANSA).

