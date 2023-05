Nápoles explode de alegria com conquista do campeonato italiano de futebol

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 20:50 Compartilhe

Por Antonio Denti

NÁPOLES (Reuters) – A cidade de Nápoles, no sul da Itália, explodiu no que parece ser uma longa noite de comemorações nesta quinta-feira, quando a equipe do Napoli garantiu seu primeiro título italiano de futebol em mais de três décadas, deixando para trás anos de espera.

O herói argentino Diego Maradona inspirou o Napoli ao seu segundo e último triunfo em 1990, mas desde então o cobiçado Scudetto foi conquistado quase exclusivamente por times do rico norte da Itália, como Juventus, Inter e AC Milan.

O Napoli conquistou o terceiro Scudetto após um empate em 1 x 1 com a Udinese, garantindo a eles uma vantagem inalcançável de 16 pontos sobre a Lazio, segunda colocada, com apenas cinco partidas restantes na temporada.

“Sim! Nós somos os campeões”, disse o torcedor Roberto Santoniello à Reuters TV, vestindo orgulhosamente a camisa de seu clube enquanto outros gritavam, agitavam bandeiras, acendiam sinalizadores e fogos de artifício no bairro central de Trieste e na Praça Trento.

O jogo contra a Udinese aconteceu no nordeste da Itália, a mais de 800 quilômetros de Nápoles, então muitos torcedores do Napoli ficaram em casa e assistiram ao jogo no estádio local, o Diego Armando Maradona, especialmente equipado com oito telas gigantes.

“Hoje deve ser o dia certo”, disse um deles, Raffaele Manfredonia. Kevin, outro torcedor que se recusou a fornecer seu sobrenome, disse sobre a esperada festa do Scudetto: “Será um caos, confusão. Não vamos dormir, não vamos trabalhar.”

Mas então ele acrescentou, com uma risada: “Estou brincando”.

O consulado dos EUA na cidade emitiu um alerta de segurança na semana passada, dizendo que “as celebrações espontâneas podem durar vários dias” e alertou sobre “tráfego intenso ou fechamento de estradas, uso significativo de fogos de artifício e consumo de álcool em toda a cidade”.

A polícia proibiu os fogos de artifício, mas isso não impediu que o céu napolitano se iluminasse assim que o jogo contra a Udinese terminasse. As autoridades também proibiram o tráfego de carros e scooters no centro da cidade, na esperança de minimizar o risco à ordem pública.

“Estou esperando o Scudetto do Napoli desde que era pequena”, disse uma adolescente com dois amigos, com as bochechas pintadas de azul claro do Napoli. “É uma vitória para toda a cidade, é maravilhoso”, acrescentou ela, recusando-se a dar seu nome.

Em Udine, houve brigas pós-jogo quando torcedores do Napoli correram para o estádio para comemorar com os jogadores, mas foram recebidos por torcedores hostis da casa armados com cintos e cassetetes, segundo informou a agência de notícias Ansa.

(Reportagem de Antonio Denti, Guglielmo Mangiapane e Gabriele Pileri)

